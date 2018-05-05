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«Уверен, что результат работы Корпорации развития нижегородцы смогут оценить в самые ближайшие годы», — Сергей Капков
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«Уверен, что результат работы Корпорации развития нижегородцы смогут оценить в самые ближайшие годы», — Сергей Капков 

Нижегородская правда 51 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото wikipedia.org«Уверен, что результат работы Корпорации развития нижегородцы смогут оценить в самые ближайшие годы», — Сергей Капков
«Уверен, что результат работы Корпорации развития нижегородцы смогут оценить в самые ближайшие годы», — заявил заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследования экономики и культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков, комментируя создание Корпорации развития Нижегородской области.
«Сегодня, когда основным приоритетом для главы Нижегородской области Глеба Никитина и его команды стало создание качественной и комфортной жизни нижегородцев, Корпорации развития поможет привлекать в область новые инвестиции, идеи и проекты.
Это, в свою очередь, поможет создать новые рабочие места и новую комфортную среду для нижегородцев. Кроме того, очень важно, что появляется площадка для реализации идей и общения между жителями, представителями власти, промышленными корпорациями и предпринимателями. И я уверен, что результат такой работы нижегородцы смогут оценить в самые ближайшие годы, не только в сухих цифрах экономической статистики, но и в своей повседневной жизни».
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