В Курской области закончили сев сахарной свеклы

Весенняя посевная кампания подходит к финишу. Хорошая погода помогла аграриям закончит полевые работы в срок. Однако у фермеров еще есть время окончательно закончить посевную.

По оперативным данным, которые раскрыли в администрации региона, все хозяйства Курской области завершили сев сахарной свеклы и ярового рапса, близится к завершению сев подсолнечника и льна.

Теперь сельхоз хозяйства принялись за поздние культуры. Так, кукурузы на силос уже сеяно 41% от намеченного плана. Столько же засеяли кукурузы на зерно. Сои — чуть меньше — около 32%. Также практически завершилась посадка картофеля. Кроме того, в настоящее время в центре внимание земледельцев — уход за посевами озимых культур.

Напомним, что в прошлом году курские аграрии зачастую показали рекордные урожаи зерна.