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В Малайзии заявили, что подозреваемые в убийстве палестинского ученого покинули страну
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В Малайзии заявили, что подозреваемые в убийстве палестинского ученого покинули страну 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 5 мая. Подозреваемые в убийстве в Куала-Лумпуре палестинского ученого сумели покинуть пределы страны. Об этом рассказал в субботу журналистам глава национальной полиции Мохамед Фузи Харун, сообщило агентство BERNAMA.
"После покушения они скрылись на мотоцикле, а затем пересели в минивэн и покинули Малайзию, направившись в соседнее государство", — сказал полицейский, не уточнив, в какое именно. Ближайшими странами, куда можно добраться на машине из Куала-Лумпура, являются Сингапур и Таиланд — дорога туда займет около пяти часов.
Начальник полиции также подтвердил информацию, что «подозреваемые въехали в Малайзию, используя поддельные паспорта граждан Сербии и Черногории».
Ранее вице-премьер, министр внутренних дел страны Ахмад Захида Хамиди заявил, что нападавшие скорее всего являются представителями иностранной спецслужбы «одного из ближневосточных государств», которые, имея обширную агентурную сеть по всему миру, охотятся на граждан Палестины, достигших определенных успехов в различных областях.
Профессор одного из малайзийских вузов 35-летний Фади Мохамад аль-Батша был расстрелян утром 21 апреля, перед совершением утренней молитвы. Один из нападавших произвел как минимум 14 выстрелов, мужчина скончался на месте до приезда бригады врачей и полиции.
Палестинский ученый проживал в Малайзии с женой и тремя детьми около 10 лет, имел статус постоянного жителя. По различным данным, он занимался проблемами энергетики. Вместе с тем ранее также появилась информация, что он мог быть экспертом по изготовлению взрывчатки, в том числе оружия массового уничтожения.
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