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В Нижнем Новгороде начался сев яровых
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В Нижнем Новгороде начался сев яровых 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сев яровых начался в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Как заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, в 2018 году необходимо «собрать не менее миллиона тонн зерна».
Сейчас в регионе посеяно 25,1 тысяч га яровых культур, в том числе 23,5 тысяч га яровых зерновых, 800 га однолетних трав, 300 га рапса и 100 га кукурузы на зеленый корм. Кроме того, посажено 40 га картофеля.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могут использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.
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