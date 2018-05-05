В Нижнем Новгороде начался сев яровых

Сев яровых начался в Нижегородской области . Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Как заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин , в 2018 году необходимо «собрать не менее миллиона тонн зерна».

Сейчас в регионе посеяно 25,1 тысяч га яровых культур, в том числе 23,5 тысяч га яровых зерновых, 800 га однолетних трав, 300 га рапса и 100 га кукурузы на зеленый корм. Кроме того, посажено 40 га картофеля.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могут использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.