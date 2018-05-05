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Анфиса Чехова похудела, надела открытый купальник и похвасталась идеальным телом
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Анфиса Чехова похудела, надела открытый купальник и похвасталась идеальным телом 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Известная ведущая Анфиса Чехова впервые появилась перед камерой после того, как закончила работу над своим телом: звезда сбросила несколько килограммов и заметно прибавила в стройности линий фигуры.
Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа — Анфиса Чехова
Бали и яркий нескромный купальник — что еще нужно для фото? Поклонники конечно же восхитились преображению. Причем, судя по последующим снимкам, Анфиса на Бали не просто отдыхает, но и активно занимается спортом.
Всего за час фото телеведущей собрало десятки тысяч лайков и восторженных комментариев. Теперь Анфиса и в самом деле выглядит на все сто — кто даст этой стройной девушке сорок лет?
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