Анфиса Чехова похудела, надела открытый купальник и похвасталась идеальным телом

Известная ведущая Анфиса Чехова впервые появилась перед камерой после того, как закончила работу над своим телом: звезда сбросила несколько килограммов и заметно прибавила в стройности линий фигуры.

Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа — Анфиса Чехова

Бали и яркий нескромный купальник — что еще нужно для фото? Поклонники конечно же восхитились преображению. Причем, судя по последующим снимкам, Анфиса на Бали не просто отдыхает, но и активно занимается спортом.

Всего за час фото телеведущей собрало десятки тысяч лайков и восторженных комментариев. Теперь Анфиса и в самом деле выглядит на все сто — кто даст этой стройной девушке сорок лет?