В Кемерове задержали участника несанкционированного митинга несистемной оппозиции

По оценкам очевидцев, митинг собрал около 200 сторонников Навального. В отличие от других сибирских городов, в Кемерове не было выступавших активистов, а сам митинг превратился в шествие по улицам города: «навальнисты» прошли по проспекту Ленина к цирку, оттуда по Красноармейскому мосту к парку Жукова, затем — по улицам Красноармейская, 50 лет Октября и Орджоникидзе вышли к площади Пушкина.

Роман Янченко , «свободный кемеровский журналист», рассказал «ФедералПресс» , что происходящее напоминало абсурд. «Мы шли без лозунгов и плакатов, группами по 2-3 человека, а полиция убеждала нас прекратить „несанкционированное шествие и разойтись по домам“, — сообщил Янченко. По его словам, в парке Жукова и на площади Советов было несколько сотен полицейских, вплоть до тысячи. „Сильное ощущение, что они были подняты по тревоге с городов области“, — уточнил Янченко.

На видеозаписи, которую Роман Янченко выложил в соцсети, присутствует момент задержания участника шествия на площади Пушкина. В пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области никак не прокомментировали этот инцидент, отказавшись назвать точное число задержанных.

По истечению получаса, митинг на площади Пушкина был окончен — участники разошлись по домам, как их призывала полиция.

Фото: Роман Янченко.