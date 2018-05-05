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В Кемерове задержали участника несанкционированного митинга несистемной оппозиции
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В Кемерове задержали участника несанкционированного митинга несистемной оппозиции 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несанкционированный митинг, запланированный на 15.00 по местному времени, еще до своего начала лишился организаторов. Михаил Луцких, подававший заявку, был задержан накануне, а координатор штаба Ксению Пахомову вызвали в Следственный комитет по Кемеровской области за несколько часов до митинга.
По оценкам очевидцев, митинг собрал около 200 сторонников Навального. В отличие от других сибирских городов, в Кемерове не было выступавших активистов, а сам митинг превратился в шествие по улицам города: «навальнисты» прошли по проспекту Ленина к цирку, оттуда по Красноармейскому мосту к парку Жукова, затем — по улицам Красноармейская, 50 лет Октября и Орджоникидзе вышли к площади Пушкина.
Роман Янченко, «свободный кемеровский журналист», рассказал «ФедералПресс», что происходящее напоминало абсурд. «Мы шли без лозунгов и плакатов, группами по 2-3 человека, а полиция убеждала нас прекратить „несанкционированное шествие и разойтись по домам“, — сообщил Янченко. По его словам, в парке Жукова и на площади Советов было несколько сотен полицейских, вплоть до тысячи. „Сильное ощущение, что они были подняты по тревоге с городов области“, — уточнил Янченко.
На видеозаписи, которую Роман Янченко выложил в соцсети, присутствует момент задержания участника шествия на площади Пушкина. В пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области никак не прокомментировали этот инцидент, отказавшись назвать точное число задержанных.
По истечению получаса, митинг на площади Пушкина был окончен — участники разошлись по домам, как их призывала полиция.
Фото: Роман Янченко.
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