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Двухсотлетие Карла Маркса в Москве отметили 500 человек
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Двухсотлетие Карла Маркса в Москве отметили 500 человек 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столице отпраздновали 200-летнию юбилей Карла Маркса. На Площади Революции в субботу, 5 мая, собрались члены КПРФ и представители левых движений.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал Маркса «выдающимся учёным, политиком, философом, социологом, который предложил обновление мира». Зюганов уверен, что учение Маркса сегодня является самым важным и эффективным в развитии человечества, пишет РИА Новости.
Затем присутствующие торжественно возложили венки к памятнику Маркса. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 человек, сообщил в Twitter оппозиционер Сергей Удальцов.
Сегодня в Москве на площади Революции прошла акция, посвященная 200-летию Карла Маркса. Участвовали представители КПРФ, Левого Фронта, комсомола — всего около 500 человек pic.twitter.com/5lkYwbHnqZ
Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 5 мая 2018 г.
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