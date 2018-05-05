Двухсотлетие Карла Маркса в Москве отметили 500 человек

В столице отпраздновали 200-летнию юбилей Карла Маркса . На Площади Революции в субботу, 5 мая, собрались члены КПРФ и представители левых движений.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал Маркса «выдающимся учёным, политиком, философом, социологом, который предложил обновление мира». Зюганов уверен, что учение Маркса сегодня является самым важным и эффективным в развитии человечества, пишет РИА Новости

Затем присутствующие торжественно возложили венки к памятнику Маркса. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 человек, сообщил в Twitter оппозиционер Сергей Удальцов.