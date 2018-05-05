Ещё
Последние штрихи: в Москве завершается подготовка к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последние штрихи: в Москве завершается подготовка к ЧМ-2018 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В Москве идут последние приготовления к проведению чемпионата мира по футболу. Все капитальные сооружения — Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак» — построены раньше срока. Сейчас идет активная работа над созданием объектов временной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Временные сооружения, к которым проведут электричество, воду и сети связи, разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров вокруг «Лужников». Работы идут по графику и завершатся 25 мая», — отметил Марат Хуснуллин.
Также продолжается возведение объектов на территории спортивного комплекса «Лужники». Строительство центра художественной гимнастики не остановят даже на время проведения первенства по футболу. Его планируют сдать к концу года. Кроме того, идет строительство Дворца водных видов спорта, реконструкция спортивного комплекса «Дружба» и продолжается проектирование самого крупного теннисного центра в стране на 25 крытых и семь открытых кортов. К чемпионату мира планируют достроить канатную дорогу, а также провести благоустройство 160 гектаров территории спорткомплекса.
По завершении всех работ «Лужники» станут крупным спортивным кластером, который смогут посещать порядка пяти миллионов человек.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
Mos.ru: последние новости
Лето на дворе: куда сообщить о засохших деревьях или пустой песочнице На прогулку и по делам: пять советов московским велосипедистам Патронажная служба организована в 46 городских поликлиниках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте299
Названа причина задержания Навального104
В центре Москвы начались задержания406
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1013
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение330
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение