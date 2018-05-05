Фан-зоны и шатры к ЧМ-2018 смонтируют в Москве к 25 мая

Монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира-2018, будет завершен в Москве к 25 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— В Москве матчи чемпионата мира будут принимать стадионы «Лужники» и "Спартак" . Эти арены полностью готовы, сейчас идет установка временных конструкций и шатров, необходимых для приема гостей, — цитирует "Интерфакс" Хуснуллина.

Хуснуллин отметил, что только на территории «Лужников» планируется установить около 125 тысяч кв.м временных сооружений.

— Это и склады, и площадки для досмотра транспорта, и фан-зоны, и шатры для приема гостей, а также служебные помещения для стюардов и обслуживающего персонала. Монтаж всех этих конструкций планируется завершить к 25 мая, — добавил заммэра. — Сейчас прорабатывается возможность разбора и демонтажа не всех возможных конструкций, а их приспособление под дальнейшее использование.

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