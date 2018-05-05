Фан-зоны и шатры к ЧМ-2018 смонтируют в Москве к 25 мая 

Монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира-2018, будет завершен в Москве к 25 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— В Москве матчи чемпионата мира будут принимать стадионы «Лужники» и "Спартак". Эти арены полностью готовы, сейчас идет установка временных конструкций и шатров, необходимых для приема гостей, — цитирует "Интерфакс" Хуснуллина.
Хуснуллин отметил, что только на территории «Лужников» планируется установить около 125 тысяч кв.м временных сооружений.
— Это и склады, и площадки для досмотра транспорта, и фан-зоны, и шатры для приема гостей, а также служебные помещения для стюардов и обслуживающего персонала. Монтаж всех этих конструкций планируется завершить к 25 мая, — добавил заммэра. — Сейчас прорабатывается возможность разбора и демонтажа не всех возможных конструкций, а их приспособление под дальнейшее использование.
В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе «Спартак» состоятся игры Аргентина — Хорватия (16 июня), Польша — Сенегал (19 июня), Бельгия — Тунис (23 июня), Сербия — Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).
"Лужники" примут матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня), Дания — Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).
Расписание чемпионата мира по футболу — здесь