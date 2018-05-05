Участились происшествия в авиации ВМС США

СМИ: за пять лет количество происшествий в авиации ВМС США удвоилось

Количество наземных происшествий в авиации ВМС США за последние пять лет удвоилось, что вывело задачу предотвращения таких инцидентов в важнейший — после физиологических эпизодов с пилотами — приоритет американской военно-морской авиации. Об этом, как сообщила газета Defense News, уведомил своих подчиненных в послании от 3 мая командующий военно-морской авиацией США вице-адмирал ДеВольф Миллер.

Речь идет о так называемых инцидентах "Класса Си" (поломка техники и сбои в работе, повлекшие ущерб в размере от $50 тыс. до $500 тыс. или травматизм с временной потерей работоспособности), увеличение которых вице-адмирал охарактеризовал как "тревожная тенденция".

"С 2012 года доля авиационных инцидентов "Класса Си" более чем удвоилась — с 9,86 сбоя на 10 тыс. летных часов до 20,25 в 2017 финансовом году. Все сбои "Класса Си" являются предотвращаемыми, и значительная их часть происходит в ходе обычного технического обслуживания", — приводит издание выдержку из попавшего в его распоряжение служебного послания Миллера всем командирам авиационных подразделений ВМС США.

В качестве причин вице-адмирал назвал снижение квалификационного уровня техперсонала ВМС и сокращение количества летных часов, что ослабляет профессиональные навыки пилотов. Устранением этих недочетов, как считает командующий, можно свести к минимуму долю инцидентов технического характера. Однако он отмечает, что это трудновыполнимо в нынешних условиях существования ВМС. По словам Миллера, на командование возлагается дополнительная ответственность по отслеживанию строгого выполнения всех установленных регламентов и норм.

"В ходе проведенных проверок было установлено, что опыт нынешнего среднестатистического морского авиатора на 1,5 года уступает опыту, которым обладал его сослуживец 5-10 лет назад, — написал Миллер. — Мы также знаем, что сокращение часов тренировочных полетов ведет к ослаблению навыков техсостава при обслуживании самолетов при взлетах и посадках".

Вице-адмирал заявил, что необходимо обеспечить гарантию выполнения всех процедур, предусмотренных для поддержания должной квалификации моряков.

Он подчеркнул, что главным приоритетом авиации ВМС по-прежнему остается решение проблемы физиологических эпизодов, при которых пилоты испытывают во время полетов головокружение или даже теряют сознание из-за каких-либо неблагоприятных условий в кабине, загрязнения подаваемого для дыхания воздуха или других полетных факторов.

Проблема ВВС США

Значительное увеличение количества технических и иных сбоев без серьезных случаев травматизма наблюдается в последние годы практически во всех авиационных подразделениях американских ВС. В частности, в ВВС США их число, неуклонно увеличивающееся с 2013 года, в прошлом году достигло семилетнего максимума — 667 инцидентов, сообщила газета Military Times. В 2011 году, по ее данным, зафиксировали 573 инцидентов.

"Это является ранним предупреждением о наличии проблемы, требующей решения до того, как она приведет к чему-то более плачевному", — заявил изданию директор Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон. Он отметил, что за период с 2013 года количество инцидентов "Класса Си" возросло в ВВС на 16%. Большая часть этих инцидентов связана с эксплуатацией самолетов A-10 Thunderbolt II, нескольких транспортных самолетов и истребителей F-16 Fighting Falcon.

По мнению отставного генерала ВВС США Герберта Карлайла, сложившаяся в военно-воздушных силах страны ситуация является следствием предпринятых в 2013 году сокращений ассигнований на нужды вооруженных сил. "Сегодня мы пожинаем плоды, посеянные нами во время наложения секвестра (на вооруженные силы — прим. ТАСС ), — сказал он изданию. — Если мы будем и далее следовать нынешним курсом, то следующим этапом будет потеря человеческих жизней".