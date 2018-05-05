Как проходит аккредитация таксомоторных компаний для работы на ЧМ-2018

ТАСС , 5 мая. Таксомоторные компании российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, активно включились в процедуру добровольной аккредитации. Аккредитованные компании получат возможность подъехать максимально близко к спортивным объектам чемпионата мира, а также занять «первую линию» у аэропортов и железнодорожных вокзалов, однако, по мнению экспертов, главным плюсом аккредитации станет улучшение качества и повышение безопасности оказываемых услуг.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко призвал регионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и где разместят национальные сборные, отрегулировать цены на такси. В качестве негативного примера Мутко привел случай в Москве , где таксист довез мужчину с Ленинградского вокзала до отеля Hilton за 50 тыс. рублей.

Требования к аккредитации

Для получения аккредитации перевозчик в любом регионе должен соответствовать ряду основных требований, среди которых возможность безналичной оплаты проезда, наличие диспетчеров со знанием английского языка, а также определенный цвет автомобилей — белый, желтый или черный. Также проверенные такси будут отличаться характерными «шашечками» и фонарями на крышах автомобилей.

Часть регионов устанавливает свои требования. Так, в Ростовской области компании, которые претендуют на получение аккредитации, должны использовать автомобили не старше четырех лет, экологический класс транспортных средств должен быть не ниже четвертого. Обязательно наличие кондиционера или системы климат-контроля, а также детского удерживающего устройства.

В Нижнем Новгороде особое внимание уделено подготовке водителей — им необходимо хорошо ориентироваться в городе, знать, где находятся объекты чемпионата мира и не иметь неоплаченных штрафов. Кроме того, власти рекомендовали водителям выучить стандартные фразы на английском языке, чтобы в случае необходимости рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. В областном минтрансе намерены помочь водителям и разработать специальные памятки, которые будут содержать англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Выйти из теневого сектора

Плюсы добровольной аккредитации, по словам экспертов, очевидны — безопасность для пассажиров и открытость рынка, а также выход на новый уровень обслуживания для таксомоторных компаний. Кроме того, по мнению экспертов, такая процедура способствует, в том числе, легализации теневого рынка такси, так как аккредитацию могут получить лишь зарегистрированные индивидуальные предприниматели или юридические лица.

"Для нас принятие такого решения связано скорее с пониманием необходимости максимальной легализации и открытости рынка таксомоторных перевозок, нежели с какими— то конкурентными преимуществами, которые дает прохождение такой аттестации. На данный момент никаких дополнительных преференций от города мы не получили. Прошедшее аттестацию такси получает допуск на первую линию посадки, высадки гостей из аэропорта и ж/д вокзалов, но этой возможностью мы и так обладаем, так как компания входит в пул официальных перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание на этих объектах. Без сомнения, наиболее интересна нам была бы возможность приоритетного подъезда к стадионам, но речь об этом в документах пока не идет", — сказал ТАСС директор по развитию ГК «Петербургское такси 068» Виктор Соловьев

Председатель объединенного профсоюза такси города Саранска Александр Виноградов считает, что немногие из перевозчиков пройдут аккредитацию, так как далеко не все автомобили подходят под указанные критерии. Сам Виноградов и его коллеги собираются подавать заявки 7 мая — собеседник агентства полагает, что, если сохранить жесткие требования не только на время проведения чемпионата мира по футболу, то они произведут серьезный положительный сдвиг в сфере перевозок такси в Саранске, вытеснив с рынка всех теневых таксистов.

Тем не менее в ряде регионов компании не спешат нести документы на получение аккредитации. Так, в Калининградской области , где процедура стартовала 1 февраля, пока не поступило ни одной заявки на аккредитацию. Власти затруднились назвать однозначные причины такого затишья. «Время, считают, еще есть и подумать, и принять решение», — сказал представитель министерства развития инфраструктуры области.

Перевозчики в Самаре , например, считают практически невыполнимым требование о наличии в штате таксопарка операторов, в достаточной мере владеющих английским языком. Представители таксомоторных компаний Волгограда в свою очередь отметили, что необходимость собирать большое количество документов и выполнять определенные требования не оправдывают преимуществ, которые получат перевозчики на непродолжительное время.

"У нас, скорее всего, в Волгограде пробки будут, поэтому смысла нет. Общался с представителями других фирм, пока никто не собирается аккредитовываться, больше бумаг собирать", — пояснил руководитель компании такси «Городское», обладающей парком в 100 автомобилей.

По мнению директора одной из крупнейших служб такси на рынке Петербурга «ТаксовичкоФ» Анатолия Малышева, настоящей мотивацией получать аккредитацию для служб такси может стать право на въезд транспортных средств в периметр безопасности стадионов, где пройдут матчи чемпионата мира, таких как «Санкт-Петербург Арена».

Дополнительные преференции

Процедура добровольной аккредитации перевозчиков — не единственная возможность для легализации рынка.

Так, в Свердловской области власти заключили соглашение с «Яндекс. Такси», которое предусматривает, что доступ к сервису могут получить только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Если у лица, управляющего автомобилем, нет разрешения, произойдет блокировка мобильного приложения и водитель не получит заказ. При этом речь идет не о запрещении, а о легализации перевозчиков путем их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и выдачи им разрешений на осуществление деятельности. Как только перевозчики получают разрешение на осуществление перевозок, они могут двигаться по выделенным полосам и оставлять автомобиль на официальных стоянках.

По данным регионального минтранса, за апрель 2018 года было выдано в три раза больше разрешений на осуществление деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за прошедший месяц было выдано порядка 500 таких разрешений.

Чемпионат мира по футболу в России