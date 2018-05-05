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Как получить урожай яблок и сохранить ветви: нестандартный взгляд на подборки
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Как получить урожай яблок и сохранить ветви: нестандартный взгляд на подборки 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Частокол из подпорок под яблонями (фруктовыми деревьями) не только не мешает при обработке почвы, но кроме того, каждая из этих подпорок может повредить кору дерева. Предлагаю иной способ крепления, предохраняющего ветви от повреждения вследствие сильного ветра, облома под тяжестью плодов.
Закрепить на одной самой толстой ветви (суку) кольцо (я в качестве кольца использовал резиновый эспандер на 20 кг). Ветви, которые необходимо защитить, стянуть верёвками. Один конец верёвки привязать к кольцу. Другой конец — к ветви. Между верёвкой и веткой устроить прокладку из поролона, чтобы верёвка не повредила кору дерева. Такой способ надёжно предохранит ветви от повреждения.
Как я защитил ветви от повреждений
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