В Саратовской области посевная идет с задержкой

Саратовской области посевная идёт с задержкой в четыре дня, об этом признались губернатору Валерию Радаеву фермеры Питерского района, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

Радаев осмотрел качество посева, сразу после работы техники и пообщался с молодым механизатором, который учится в политехническом университете и планирует, получив образование, вернуться в село.

«Спасибо, что обеспечиваете продовольственную безопасность! Будет у вас все хорошо будет и у нас», — подчеркнул глава региона.