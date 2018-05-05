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В Саратовской области посевная идет с задержкой
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В Саратовской области посевная идет с задержкой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области посевная идёт с задержкой в четыре дня, об этом признались губернатору Валерию Радаеву фермеры Питерского района, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Радаев осмотрел качество посева, сразу после работы техники и пообщался с молодым механизатором, который учится в политехническом университете и планирует, получив образование, вернуться в село.
«Спасибо, что обеспечиваете продовольственную безопасность! Будет у вас все хорошо будет и у нас», — подчеркнул глава региона.
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