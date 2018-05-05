Жителям нескольких квартир одной из многоэтажек в Химках отключили свет 

Управляющая компания выборочно отключила электричество в нескольких квартирах в жилом доме в Химках, мотивируя свои действия накопившимися долгами за свет. Сами жильцы утверждают, что ТСН не заключило с ними договор на обслуживание, а платежки приходят с ошибками.
Инициатором внезапного отключения стала председатель Товарищества собственников недвижимости. Она пояснила, что у жителей накопились долги за предоставляемые услуги.
Пять квартир не платят уже на протяжении долгого времени за себя.
Из-за сложившихся задолженностей мы не можем заплатить за газ, за свет, за воду. Мы пишем письма, они с нами ругаются и платить не хотят, потому что привыкли люди жить бесплатно
— Ларида Мирталибова, председатель ТСН.
Жильцы и не отрицают, что долги-то есть, а не платят они, так как борются за свои права. ТСН до сих пор не заключило с ними договора, поэтому откуда берутся цифры в платежках и куда идут деньги жителей — понять просто невозможно.
Просим: заключите с нами договор, мы готовы платить, все оплатим. Мы хотим честно, уже ее оштрафовали в ГЖИ — ноль эмоций, начались угрозы
— Татьяна Максимова, житель дома № 13 по улице Фрунзе.
Впрочем, отключение света за неуплату может и можно назвать справедливым, но вот законным его назвать сложно.
Свет отключить полностью — нет. Могут только ограничить, и то только определенным категориям граждан по решению суда.
Опять-таки
надо быть злостным неплательщиком, чтобы уже полностью отключили
— Петр Петров, юрист.
Куда идут деньги жильцов съемочная группа «360» также не смогла разобраться. Загадочный адрес ТСН, управляющего домом, привел в подвал многоэтажки. Председатель ТСН пообещала, что договоры появятся уже к концу этого месяца.