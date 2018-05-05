Жителям нескольких квартир одной из многоэтажек в Химках отключили свет

Управляющая компания выборочно отключила электричество в нескольких квартирах в жилом доме в Химках , мотивируя свои действия накопившимися долгами за свет. Сами жильцы утверждают, что ТСН не заключило с ними договор на обслуживание, а платежки приходят с ошибками.

Инициатором внезапного отключения стала председатель Товарищества собственников недвижимости. Она пояснила, что у жителей накопились долги за предоставляемые услуги.

Пять квартир не платят уже на протяжении долгого времени за себя.

Из-за сложившихся задолженностей мы не можем заплатить за газ, за свет, за воду. Мы пишем письма, они с нами ругаются и платить не хотят, потому что привыкли люди жить бесплатно

— Ларида Мирталибова, председатель ТСН.

Жильцы и не отрицают, что долги-то есть, а не платят они, так как борются за свои права. ТСН до сих пор не заключило с ними договора, поэтому откуда берутся цифры в платежках и куда идут деньги жителей — понять просто невозможно.

Просим: заключите с нами договор, мы готовы платить, все оплатим. Мы хотим честно, уже ее оштрафовали в ГЖИ — ноль эмоций, начались угрозы

Татьяна Максимова , житель дома № 13 по улице Фрунзе.

Впрочем, отключение света за неуплату может и можно назвать справедливым, но вот законным его назвать сложно.

Свет отключить полностью — нет. Могут только ограничить, и то только определенным категориям граждан по решению суда.

Опять-таки

надо быть злостным неплательщиком, чтобы уже полностью отключили

Куда идут деньги жильцов съемочная группа «360» также не смогла разобраться. Загадочный адрес ТСН, управляющего домом, привел в подвал многоэтажки. Председатель ТСН пообещала, что договоры появятся уже к концу этого месяца.