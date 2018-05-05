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Путин: память о подвиге народа в ВОВ помогает выстоять в любых испытаниях
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Путин: память о подвиге народа в ВОВ помогает выстоять в любых испытаниях 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Память о подвиге народа в Великой Отечественной войне объединяет все поколения россиян и помогает выстоять в любых испытаниях, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!», который приурочен ко Дню Победы.
«Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что общественные инициативы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, очень важны. «Они идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины», — добавил Путин.
Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу. В 2018 году гала-концерт акции пройдёт 5 мая в Государственном Кремлевском дворце. Художественным руководителем вечера стал народный артист СССР Василий Лановой. В мероприятии примут участие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Академический хор имени Пятницкого, Ансамбль имени Моисеева и другие артисты.
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