Путин: память о подвиге народа в ВОВ помогает выстоять в любых испытаниях

Память о подвиге народа в Великой Отечественной войне объединяет все поколения россиян и помогает выстоять в любых испытаниях, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!», который приурочен ко Дню Победы.

«Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России , помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что общественные инициативы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, очень важны. «Они идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины», — добавил Путин.