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Сочи станет первым городом РФ с услугами краткосрочной аренды электромобилей
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Сочи станет первым городом РФ с услугами краткосрочной аренды электромобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сервис аренды автомобилей на полной электротяге откроют в Сочи. Такие услуги решено было реализовать к ЧМ-2018.
Для автопарка указанных выше услуг приобретут пятьдесят двухместных Renault Twizy. В машине предустановят аудиогид. Такие меры приняты исключительно ради гостей города из различных уголков планеты.
Также для обслуживания машин такого типа будет оборудовано десять станций зарядки. В дальнейшем намечается расширение зоны действия услуги подобного толка на всю курортную зону Краснодарского края.
Сегодня в данном регионе имеется пятнадцать действующих станций, предоставляющих услуги по зарядке тяговых аккумуляторных батарей.
Трехсторонний договор про организацию каршерингового сервиса был заключен еще в феврале этого года.
Тогда документ подписали «Делимобиль» (оператор), «Renault Россия» (представитель французского автобренда в РФ) и администрация Краснодарского края.
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