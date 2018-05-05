Сочи станет первым городом РФ с услугами краткосрочной аренды электромобилей 

Сервис аренды автомобилей на полной электротяге откроют в Сочи. Такие услуги решено было реализовать к ЧМ-2018.
Для автопарка указанных выше услуг приобретут пятьдесят двухместных Renault Twizy. В машине предустановят аудиогид. Такие меры приняты исключительно ради гостей города из различных уголков планеты.
Также для обслуживания машин такого типа будет оборудовано десять станций зарядки. В дальнейшем намечается расширение зоны действия услуги подобного толка на всю курортную зону Краснодарского края.
Сегодня в данном регионе имеется пятнадцать действующих станций, предоставляющих услуги по зарядке тяговых аккумуляторных батарей.
Трехсторонний договор про организацию каршерингового сервиса был заключен еще в феврале этого года.
Тогда документ подписали «Делимобиль» (оператор), «Renault Россия» (представитель французского автобренда в РФ) и администрация Краснодарского края.