Сочи станет первым городом РФ с услугами краткосрочной аренды электромобилей

Сервис аренды автомобилей на полной электротяге откроют в Сочи . Такие услуги решено было реализовать к ЧМ-2018.

Для автопарка указанных выше услуг приобретут пятьдесят двухместных Renault Twizy. В машине предустановят аудиогид. Такие меры приняты исключительно ради гостей города из различных уголков планеты.

Также для обслуживания машин такого типа будет оборудовано десять станций зарядки. В дальнейшем намечается расширение зоны действия услуги подобного толка на всю курортную зону Краснодарского края

Сегодня в данном регионе имеется пятнадцать действующих станций, предоставляющих услуги по зарядке тяговых аккумуляторных батарей.

Трехсторонний договор про организацию каршерингового сервиса был заключен еще в феврале этого года.