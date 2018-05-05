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В Тобольске фельдшер скорой поставила диагноз «биологическая смерть» живому человеку
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В Тобольске фельдшер скорой поставила диагноз «биологическая смерть» живому человеку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тобольске 30-летняя фельдшер скорой обвиняется в неоказании пациентке необходимой помощи и фальсификации документов. Шум вокруг этой истории подняла дочь умершей пенсионерки. В прошлом она работала следователем. Изучив документы, женщина обнаружила, что мать звонила по телефону, когда уже числилась умершей. Дочь посчитала что медработники из бригады скорой помощи записали ее мать в покойники, когда она была еще жива, и не стали оказывать ей помощь, отчего она действительно умерла. Затем, уверена дочь пенсионерки, медики фальсифицировали документы и уехали, оставив мертвую женщину сидеть в кресле. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
— Следствие выяснило, что 27 февраля 2017 года около часа ночи бригада, в которой была обвиняемая, прибыла на вызов в 4-й микрорайон к 68-летней женщине. Однако фельдшер не в полном объеме и некачественно провела осмотр больной и поставила диагноз — биологическая смерть. Медработник не оказала должную медицинскую помощь, хотя никаких препятствий или уважительных причин для этого не было. В результате пожилая женщина, страдавшая от ишемической болезни сердца, умерла. После этого обвиняемая подделала документ — карту вызова скорой медицинской помощи, внеся туда ложные записи, — рассказали в суде Тобольска.
О мотивах фельдшера пока ничего неизвестно. Сейчас ее дело направлено на рассмотрение в суд.
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