Для филармонии в «Зарядье» изготовили орган

МОСКВА , 5 мая — РИА Недвижимость. Изготовление органа для филармонии в московском парке «Зарядье» завершено, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Полностью готов орган. Производители органа уже приехали в Москву и начали изготавливать накладные под установку органа в «Зарядье», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что забирать орган из Франции , где он изготавливался, поэтапно начнут 25 мая.

"Он очень большой по размеру и требует специальных условий для его транспортировки и установки", — добавил заммэра.

Ранее он сообщал, что филармонию на территории парка «Зарядье» откроют ко дню города.