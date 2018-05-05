Ещё
Для филармонии в «Зарядье» изготовили орган
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для филармонии в «Зарядье» изготовили орган 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Изготовление органа для филармонии в московском парке «Зарядье» завершено, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Полностью готов орган. Производители органа уже приехали в Москву и начали изготавливать накладные под установку органа в «Зарядье», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что забирать орган из Франции, где он изготавливался, поэтапно начнут 25 мая.
"Он очень большой по размеру и требует специальных условий для его транспортировки и установки", — добавил заммэра.
Ранее он сообщал, что филармонию на территории парка «Зарядье» откроют ко дню города.
РИА Новости: последние новости
Власти в Новосибирске заявили, что митинг оппозиции прошел с нарушениями География и русский язык привлекут инвесторов из ЕАЭС в МФЦ "Астана" Президент итальянского телекомпании Rai попала под следствие из-за растраты
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира520
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина393
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира156
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»119
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи692
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение