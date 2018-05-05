Религиозные праздники 6 мая

Пятое воскресенье после Пасхи — «о самаряныне»

В этот день церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкой, грешницей, ищущей спасения и готовой услышать Спасителя.

Согласно Евангелию от Иоанна, эта встреча произошла, когда Христос с учениками шли из южной части Израиля , Иудеи, в северную — Галилею, и остановились в области, которая называлась Самарией, в городе Сихем. Ученики отправились на поиски еды, а Иисус присел у колодца и попросил у местной женщины воды.

Обстоятельства этого разговора необычны для тех времен: во-первых, иудейские законы не рекомендовали вообще беседовать с женщиной, а во-вторых, Спаситель обратился к самарянке, а этот народ книжники называли нечистым — считалось, что любой контакт с самарянами может осквернить иудея.

Но Иисуса это не остановило — Он попросил воды. А в ответ на выраженное женщиной удивление объяснил, что если бы она знала, Кто просит у нее пить, сама бы попросила Его утолить ее духовную жажду, и описал ей всю радость от прикосновения к «воде живой», пьющий которую «не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И женщина поняла то, чего тогда еще толком не понимали даже Его ученики — что перед ней Мессия, — и, бросив на радостях свой водонос, побежала в город, рассказать всем эту благую весть.

Так беседа с самарянкой стала первой проповедью Нового Завета перед лицом неиудейского мира, и в ней была надежда и вера в то, что этот мир примет Христа.

А вернувшимся ученикам Иисус объяснил, что пошлет их собирать жатву на духовной ниве, которая была возделана и засеяна не ими, а ветхозаветными пророками и им самим.

Тем временем к ним подошли самаряне, многие из которых уверовали во Христа «по слову женщины». Но еще больше уверовали «по Его слову» — когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня, и слушая его учение, они, по собственному признанию, убедились, «что Он истинно Спаситель мира, Христос».

"Подумаем и мы над нашим местом в деле спасения, — писал в проповеди на этот день митрополит Сурожский Антоний (Блум). — Как часто я слышу людей, говорящих: почему нас мало? Почему это дивное провозглашение православия не зажигает, не просвещает всех вокруг?— потому что мы тусклы! Потому что наше слово слабо, потому что мы боимся провозглашать всем голосом — и не голосом только, а всей жизнью — наше, или, вернее, Божие благовестие… Задумаемся же над самарянкой… Мы посланы в мир, мы — апостолы Христовы, мы — свидетели Его, и по нам будут судить Христа… Подумаем над нашей ответственностью, и с радостью поделимся тем богатством, тем счастьем, той верой и надеждой, тем ликованием, которые дает нам Христос".

Великомученик Георгий Победоносец

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в семье христиан в Лидде (город Лод в Израиле). Когда ему было 20 лет, умерла его мать, оставив сыну богатое наследство. Георгий поступил на военную службу, сделал блестящую карьеру и стал любимцем императора Диоклетиана.

Когда под конец своего правления император начал гонения на христиан, Георгий был в Никомидии. Именно там в 303 году Диоклетиан приказал разрушить новый христианский храм, хранящиеся в нем рукописи сжечь, а имущество конфисковать. А на следующий день был опубликован первый эдикт против христиан, предписывавший уничтожить священные писания, богослужебные книги и храмы по всей империи. Христианам запрещалось собираться на молитву, они были лишены права обращаться в суд и отвечать на действия, предпринимаемые против них по суду. Христиане-сенаторы, всадники и декурионы лишались своих рангов, а императорские вольноотпущенники вновь обращались в рабство.

К этому времени относится свидетельство, которое приводит в своей Церковной истории Евсевий Кесарийский:

"Когда впервые был оглашен указ о церквах [Диоклетиана], некий человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — самый старший — и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие".

Исследователи полагают, что речь идет именно о святом Георгии.

Согласно житию, его арестовали и после восьмидневных тяжких мучений обезглавили. Останки его слуга захоронил в Рамале.

Почитать святого Георгия начали вскоре после его мученической кончины: уже в IV веке стали появляться посвященные ему церкви — сначала в Сирии Палестине , затем и на всем Востоке, а к V веку и на Западе. А в начале VIII века житие великомученика Георгия было переведено на арабский язык, и почитание святого проникло в среду арабов-мусульман: они считали его учеником одного из апостолов пророка Исы, которого язычник царь Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий каждый раз был воскрешаем Аллахом.

Гробница, в которой когда-то был похоронен святой, сохранилась в крипте посвященного ему храма в Лоде, сюда из Рамалы были перенесены мощи великомученика Георгия. Часть их потом попала в Рим , в базилику Сан-Джорджио-ин-Велабро, часть — в Париж, в Сент-Шапель, а десница (правая рука до локтя) — на Афон, в греческий монастырь Ксенофонта.

У католиков Георгий считается одним из четырнадцать святых помощников (четырнадцать древних святых, почитающихся как единая группа со времен эпидемии чумы 1346-1349 годов).