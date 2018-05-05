Росгвардия презентовала форму участников парада Победы на Красной площади

Готовность парадного расчета Росгвардии ко Дню Победы проверили в дивизии имени Дзержинского, расположенной в Балашихе Московской области . В рамках проверки Росгвардия презентовала новую форму, в которой гвардейцы появятся на Красной площади.

Подготовку каждого военнослужащего и кадета лично проверил заместитель директор Росгвардии

генерал-полковник

воины-дзержинцы, а также впервые Саратовский военный институт и кадеты президентского училища имени Шолохова. Общая численность сводного парадного полка Росгвардии — 781 человек.

Кадеты начали готовиться к параду еще в сентябре, некоторые военнослужащие дивизии принимают участие в параде уже в шестой раз. В этом году одним из главных отличий стала новая форма, она стала легче и удобнее. Новый камуфляж комфортен при использовании в разных климатических зонах и хорошо сочетается с различными видами полевого снаряжения. Ткань имеет высокие прочностные характеристики, которые достигнуты благодаря переплетению одинаковых хлопкоэфирных нитей, обеспечивающих равномерную структуру и нагрузку. Гидрофобная отделка и ворсистая поверхность ткани позволяют не пропускать влагу. Камуфлирующая расцветка «мох» обеспечивает хорошую маскировку военнослужащего, делая его незаметным даже для специальной оптики.

Представитель роты почетного караула отметил удобную обувь и оружие, которое в этом году офицеры пронесут по Красной площади. Автоматы Калашникова заменили на Автомат специальный «Вал», которые отличаются лучшими техническими характеристиками и небольшим весом.

Во время репетиции участия в параде Победы на Красной площади парадный расчет дивизии продемонстрировал строевую подготовку. Ровными рядами все три блока маршем прошли по плацу. Офицеры и кадеты в сопровождении военного оркестра исполнили песню «Москва». По сложившейся традиции четыре лучших шеренги наградили пирогами.

— Алена Попова.