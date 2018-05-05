Ватикан на родине ислама: саудовцы вывели христиан из подполья

Саудовская Аравия и Ватикан подписали соглашение о строительстве на территории королевства христианских церквей, сообщило издание Egypt Independent. Договоренности были заключены по итогам визита ватиканской делегации во главе с президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жаном-Луи Тораном в Эр-Рияд . По данным египетского онлайн-СМИ, документ подписан ватиканским иерархом и генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммедом бин Абдул Карим Аль Иссой. Соглашение можно считать историческим, учитывая то, что в Саудовской Аравии, где, по примерным подсчетам, проживает около полтора миллиона христиан, официально запрещено отправлять отличный от ислама религиозный культ публично.

В интервью Vatican News Торан подтвердил, что в результате визита представителей Римско-католической церкви в Эр-Рияд был подписан документ, который подготовит почву для дальнейшего диалога между сторонами, но не упомянул о будущем строительстве храмов. Известно, что во время встреч с руководством Саудовской Аравии, о которых близкие к Ватикану СМИ сообщали еще в апреле, ватиканский иерарх заявил о необходимости равноправия представителей различных конфессий и указал на важность полноценного гражданства для всех — вне зависимости от религии. «Если мы не устраним двойные стандарты из действий со стороны отдельных верующих, религиозных учреждений и организаций, мы так и будем питать исламофобию и христианофобию», — цитирует Торана «Радио Ватикан».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pierpaolo Scavuzzo

Кардинал Жан-Луи Торан

Кардинал Торан отметил, что христианские святилища на Святой Земле, в Риме и в других местах мира «всегда открыты для мусульманских братьев и сестер, для верующих других религий, равно как и для каждого человека доброй воли, не исповедующего никакой религии». По словам ватиканского гостя, во многих странах для посетителей открыты и мечети: таково духовное гостеприимство, которое помогает наладить диалог и преодолеть предрассудки, существующие между представителями разных религий. В связи в этим кардинал напомнил, что «религия — это самое дорогое, что есть у человека». «Именно поэтому некоторые люди — перед выбором сохранить свою веру или жизнь — предпочитают заплатить высокую цену», — приводит его слова «Радио Ватикан».

Визит Торана в очередной раз проиллюстрировал намерение руководства Саудовской Аравии улучшить свой имидж на международной арене. Это не первый официальный контакт Эр-Рияда с представителями другой конфессии за последнее время. В марте этого года наследный принц Мухаммед бен Сальман встретился с главой коптской православной церкви Тавадросом II. Переговоры проходили в христианском соборе в Каире . В том же месяце кронпринца в британской столице принял архиепископ Кентербирийский Джастин Уэлби. В ноябре минувшего года Саудовскую Аравию посетил патриарх маронитской церкви Бишара Райи. Правда, тогда этот визит отчасти был продиктован желанием прояснить судьбу ливанского премьер-министра Саада Харири, бежавшего в Эр-Рияд и объявившего оттуда о своей отставке. Напомним, что после посещения принцем Мухаммедом египетской столицы также поступали сообщения о создании христианского храма в Саудовской Аравии, но позднее они были опровергнуты.

Не исключено, что в оформлении храмов, которые возведут на территории Саудовской Аравии, не будет традиционных христианских символов. Христиане соседнего Катара получили возможность посещать церкви гораздо раньше — благодаря Конституции 2003 года, которая гарантировала жителям эмирата свободу вероисповедания.

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Храм Пресвятой Девы Марии Розария

Отдельный участок для католической, православной, протестантской, коптской и англиканской церквей был выделен руководством Катара в середине 2000-х годов. Однако, как известно, построенный первым католический храм Пресвятой Девы Марии Розария, площадь которого составляет 21 тыс. кв. м., не имеет крестов и колокольни — по требованию властей эмирата. Руины старой несторианской церкви есть в саудовском Эль-Джубайле, однако туристы и археологи не имеют доступа к этому святилищу.

Официально следуя ваххабитской доктрине, Саудовская Аравия до недавнего времени оставалась единственной страной Персидского залива, которая не допускала строительство храмов на своей территории. В ваххабитском учении значительное место занимает понятие «неверия». К «неверным», по этой концепции, относятся и иудеи, и христиане.

Правозащитная организация «Международная христианская помощь» отмечала в своем докладе от 2003 года, что в королевстве были распространены преследования приверженцев христианства. Организация сообщала о заключении под стражу 46 христиан в 2004-ом. Аресты, по этим данным, произошли на фоне сообщений об осквернении Корана в скандально известной американской тюрьме Гуантанамо.