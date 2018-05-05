Орган для филармонии московского парка «Зарядье» построили во Франции

Орган, который разместят в филармонии в столичном парке «Зарядье», полностью готов, его построили во Франции , сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Полностью готов орган, на сегодняшний день производители, специалисты приехали и начали устанавливать закладные, и 25 мая мы поедем во Францию принимать орган. Это один из крупнейших органов в мире, очень большой по размеру, очень хорошего качества», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что настройка органа потребует длительного времени.

В целом, работа по строительству филармонии выходит на финишную прямую, к окончанию чемпионата мира по футболу ее закончат, отметил заммэра.