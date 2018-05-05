Бега от страхов в «Dark Nights: Metal #3»

Наконец подоспел обзор «Dark Nights: Metal #3» — лучший шанс окунуться с головой в крупнейшее вторжение в истории этой Вселенной.

Получилось ли у меня не допускать ошибки предыдущих обзоров — на Ваш суд.

Весь состав Лиги вместе со своими семьями находится на пикнике. Смех. Веселье. Радость победы. Победы над Барбатосом.

Но этому неожиданно приходит конец — грудь Брюса пронзает коготь огромного монстра.

Это был сон. Кларк пробуждается от недельного сна. Ему, как и Диане, тысячами друг за другом виделись сны сражений с Барбатосом. Тысячи раз, тысячи жизней Кларк пробовал различные стратегии, способы, объединялся с врагами, с богами, шел на ухищрения, но все равно тысячи раз проигрывал.

Но все, с чем бы он не сталкивался, хуже чем тот хаос, что происходил сейчас. Кларк с Дианой возвышался над Метрополисом среди горы мертвецов. А сам город охватил вирус Думсдея и обратил всех его жителей в монстров. В том числе и Лоис.

Супермен не в силах справиться с этой правдой, он вырывается из плена и летит, чтобы сразиться с Барбатосом. Вместо него он находит семерых кошмароподобных Бэтменов. Несмотря на попытки, он не в силах победить ни одного из них. К счастью, его довольно вовремя спасает Флэш, появившийся из портала Доктора Фэйта. Туда Флэш его и уносит.

Кларк и Барри оказываются в баре «Забвение» — спрятанном в каком-то магическом измерении. Там же пребывают и остальные члены Лиги справедливости. Собравшись воедино, участники Лиги рассказывают друг другу о том, что с ними произошло, затем обдумывают план действий. Зеленая стрела сообщает, что пришельцев из Темной мультивселенной можно ранить с помощью N-ного металла — он сам это видел. Так как запасы этого металла практически нулевые, Лига решает их пополнить. Для этого супергерои решают отправиться за металлом в различные уголки Вселенной: кто под Атлантиду , кто на Скалу вечности, кто в далекий космос.

Оказывается, есть еще одно место, где обнаружен N-ный металл. И место это в глубине Темной мультивселенной. Кларк сообщает, что в последних из тысяч своих снов он почувствовал зов Брюса. Это был зашифрованный и известный только ему сигнал SOS, зов о помощи. Супермен не намерен оставить друга в беде.

Внезапно в убежище Лиги врывается один из сумасшедших Робинов Того, кто смеется — укрытие явно обнаружено. Команде не остается времени для раздумий — они уходят в портал каждый за своей целью.

Кларк отправился на поиски Брюса. После недолгих поисков способа попасть в Темное измерение, он оказывается там и находит Бэтмена. Но все, что Кларк сделал, оказалось ловушкой — Брюс не просил помощи, это была просьба не приходить сюда. Ни в коем случае. Ведь Супермен был лишь недостающим элементом, батареей в цепи, которая запустит определенный механизм. Механизм, стремящийся погрузить мир во тьму.

Следующим главой этой истории будет история Утопленницы.