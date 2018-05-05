300 новосибирцев собрались у памятника Александру III под лозунгом «Он нам не царь»

В парке «Городское начала» прошел митинг, организованный сторонниками Алексея Навального . Заявленной темой акции была защита месседжера «Телеграм» и свободы в Интернете, однако участники митинга существенно расширили эту повестку.

Несмотря на плохую погоду (шел мелкий дождь) и отсутствие определенности с временем и местом проведения митинга, которая сохранялась до последнего момента, на мероприятие собрались, по оценке корреспондента НГС, не меньше 300 человек. Если судить по партийной символике, то среди присутствовавших преобладали сторонники Алексея Навального (красные шары с цифрами 2018 — годом, в который Навальный пытался принять участие в выборах).

Однако, кроме них на акцию протеста пришли представители левых молодежных движений и активисты так называемой Либертарианской партии. Кроме того, у подножия памятника Александру III было какое-то количество людей неясной политической принадлежности с плакатами изготовленными собственными руками, отчего мероприятие местами походило на Монстрацию.

Главным лозунгом мероприятия стала фраза «Он нам не царь» — баннер с которой активисты развернули выстроившись на пригорке, чтобы его было видно всем участникам митинга.

Выступавший первым руководитель местного отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко рассказал о том, с какими сложностями (со стороны властей) столкнулись организаторы митинга и поведал о новой технологии, которую придумала оппозиция для их преодоления. По словам Гладченко, в этот раз организаторы подали заявки на проведение митинга сразу в более чем десять мест, что, по мнению оратора, не позволило городским властям найти правдоподобные причины для отказов по всем площадкам сразу.

Выступавшие следом ораторы с разной степенью красноречия обличали действующие российские власти за ущемление свободы слова. Хедлайнером (то есть главной звездой) митинга стал выступавший последним член московского отделения «Партии Прогресса» Сергей Бойко , который подчеркнул, что «власть борется с интернетом, потому что интернет — последний оплот нашей свободы слова».

«Товарищ майор хочет читать нашу переписку, потому что он хочет видеть, что недовольных нет. Но мы то есть» — прокричал в стоящую перед ним толпу Бойко. «Да» — ответили ему собравшиеся.

После этого Андрей Гладченко объявил, что митинг завершен и посоветовал участникам проследовать на площадь Пименова (перед ГПНТБ), где черед час мэр Анатолий Локтоть должен был открывать фонтан. По крайней мере так, по словам Гладченко, городские власти объяснили невозможность предоставить эту площадку организаторам митинга.