Из России выдворили около 11 тысяч иностранцев

С территории Российской Федерации в 2018 году выдворены около 11 тысяч иностраных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. При этом отмечается, что за этот же период в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов. И это количество на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство распорядилось сократить квоту на выдачу разрешений на проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства на 2018 год. Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками (в 2017 году квота составляла 110 160 разрешений)», — говорится в указе, размещенном на сайте кабмина.

Отмечается, что данная поправка была принята с целью «повышение эффективности регулирования миграционных процессов».