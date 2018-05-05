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Из России выдворили около 11 тысяч иностранцев
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Из России выдворили около 11 тысяч иностранцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С территории Российской Федерации в 2018 году выдворены около 11 тысяч иностраных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. При этом отмечается, что за этот же период в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов. И это количество на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в ноябре прошлого года правительство распорядилось сократить квоту на выдачу разрешений на проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства на 2018 год. Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками (в 2017 году квота составляла 110 160 разрешений)», — говорится в указе, размещенном на сайте кабмина.
Отмечается, что данная поправка была принята с целью «повышение эффективности регулирования миграционных процессов».
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