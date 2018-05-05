Домогательства и японское общество: разве это передовая страна XXI века?

Установить, как на самом деле обстоит ситуация с домогательствами в Японии , практически невозможно. Ведь их жертвы сообщают о подобных случаях не так часто. Интересно, почему?

Инцидент с обвинением в домогательствах к журналисткам господина Дзюнъити Фукуда, ушедшего в отставку заместителя министра финансов Японии, дал наиболее ясный ответ на этот вопрос.

Как же повело себя министерство финансов после вскрытия данного инцидента? Оно лишь ограничилось замечанием и даже не провело расследование. Журнал «Сюкан синтё», написавший о происшествии, опубликовал запись высказываний, касающихся дела, и начал «расследование», однако при этом использовались несообразные средства: например, жертв попросили назвать себя.

Господин Фукуда повторял невнятные объяснения вроде следующего: «В целом, эти действия не являются домогательствами». Он также обещал отстаивать свою позицию в суде.

Но страшнее всего то, что сам министр, следящий за действиями своего заместителя, вряд ли вообще понимает, что можно называть домогательством, а также всю серьезность подобных действий.

Несправедливая критика в адрес пострадавших

«Значит, у Фукуда (с которым обращаются, как с преступником) нет прав?» «Есть мнение, что женщины „заманили в ловушку“ господина Фукуда и обвинили его». Министр финансов Таро Асо, который также является заместителем премьер-министра и вторым человеком в государстве при власти Синдзо Абэ , с одной стороны, защищает господина Фукуда, но при этом без колебаний добавляет, что пострадавшие женщины якобы «поставили западню» для замминистра.

Министерство финансов в итоге признало факт домогательств со стороны господина Фукуда и дало распоряжение о принятии мер, однако господин Асо причастен к этому не был. Абсолютно не чувствуется готовность правительства напрямую взяться за решение проблемы домогательств.

Сложно поверить, что подобные вещи происходят в правительстве передовой страны XXI века, и этого следует стыдиться. Почему же премьер-министр Синдзо Абэ, ставящий одной из важнейших политических задач «активную деятельность женщин в общественной жизни», не выражает недовольства ситуацией?

Еще более удивительно то, что многие люди требуют наложить ограничения на работу женщин. Садаюки Сакакибара, глава Японской Федерации экономических организаций, представляющей экономический мир Японии, с одной стороны, критикует действия господина Фукуда, называя их «чрезвычайно бестактными», а с другой, на пресс-конференции он заявил, что встреча один на один журналистки с человеком противоположного пола «неизбежно порождает неправильное понимание».

Если учитывать, что больше половины людей, у которых берутся интервью, мужского пола, получается, что журналистки должны избегать сбора материала в вечернее время один на один с ними, чтобы не вызвать недоразумений. Кроме того, устарело и мнение, что домогательства могут совершаться только по отношению к людям противоположного пола.

Неуместные высказывания влиятельных людей приводят к тому, что пострадавших продолжают безнаказанно притеснять. В интернете появляется все больше клеветы. Сохраняется среда, благоприятная для совершения домогательств, поэтому число жертв никогда не уменьшится.

Так как в этом случае от домогательств пострадали журналистки, немало людей высказали сомнения в правдивости СМИ, освещавших данный инцидент.

Но прежде всего, будь то домогательства или притеснения с использованием служебного положения («павахара»), следует делать акцент на то, что не важно, кем работает пострадавший. Жертвы должны быть защищены, будь это политик или полицейский. Учитывая это, мне хочется сказать следующее.

Доказать факт домогательства очень сложно. Если мало объективных свидетельств, таких, как звукозаписи или фотографии, то не исключено, что человек сам будет заподозрен в клевете. В этот раз записи послужили необходимым доказательством для обвинения.

Ущерб наносится всему обществу

Каналу «АсахиТВ», получившему сообщение о домогательствах, самому следовало выразить протест министерству финансов и сделать репортаж об инциденте. Так как этого сделать не получилось, то, видимо, журналисткам ничего не оставалось, как предоставить информацию еженедельному журналу. Если бы они оставили дело незавершенным, то господин Фукуда, вероятно, и сейчас бы продолжал неподобающе высказываться в адрес женщин.

Нынешний пример — это лишь верхушка айсберга. Есть и такие жертвы, которые страдают, никому не рассказывая о домогательствах, или даже уходят из жизни. Даже журналистки, имеющие возможность поместить информацию в СМИ, при попытке борьбы с домогательствами попадают в беду. Этот случай привел к тому, что многие женщины почувствовали себя беспомощными, и я опасаюсь, не станет ли еще больше жертв, которые молчат о домогательствах.

Любые притеснения — это плохо. Но в отличие от издевательств со стороны вышестоящих, среди жертв которых много в том числе и мужчин, от домогательств страдают, главным образом, женщины. Одной из причин, по которым эффективные меры по предотвращению домогательств не принимаются и их жертвы остаются в тени, является то, что слишком мало женщин занимают положение, пользуясь которым они могут бороться за улучшение ситуации.

В обществе, где работающая женщина воспринимается лишь как объект вожделения и где унижение ее достоинства не является особой проблемой, ущерб от домогательств терпят не только женщины. Японское общество в целом теряет жизнеспособность, и Япония становится страной, не пользующейся уважением международного сообщества.

Великобритании на прошлой неделе отметили столетнюю годовщину дарования женщинам права участия в управлении государством, и на площади перед зданием государственного парламента была сооружена бронзовая статуя феминистки Миллисент Фоссет. «Один храбрый поступок порождает храбрость повсюду». В руках у статуи — флаг, на котором написана фраза из ее выступления.

Храбрость одного человека, вставшего на защиту своих основных прав, подавляется, и, таким образом, храбрые поступки искореняются повсеместно. Страна, где это происходит, не может занимать достойное положение в современном международном сообществе.