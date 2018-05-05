Ещё
Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Работники и ветераны прокуратуры Балтийского флота в преддверие Дня Победы почтили память товарищей, погибших в Великой Отечественной войне.
На Гвардейском проспекте Калининграда состоялся торжественный митинг, в нём приняли участие бывшие и действующие сотрудники ведомства. В числе присутствующих оказался и ветеран войны полковник юстиции в отставке Куприян Иванов. В 15 лет он стал связным партизанского отряда, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После войны приехал в калининградский гарнизон служить военным следователем.
Вести Калининград: последние новости
До конца мая в Калининграде отремонтируют четыре улицы В Светлогорске отмечают День водолаза В Калининграде отремонтирую 16 дворов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира520
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина393
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира156
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»119
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи692
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение