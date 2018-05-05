Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг 

Работники и ветераны прокуратуры Балтийского флота в преддверие Дня Победы почтили память товарищей, погибших в Великой Отечественной войне.
На Гвардейском проспекте Калининграда состоялся торжественный митинг, в нём приняли участие бывшие и действующие сотрудники ведомства. В числе присутствующих оказался и ветеран войны полковник юстиции в отставке Куприян Иванов. В 15 лет он стал связным партизанского отряда, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После войны приехал в калининградский гарнизон служить военным следователем.