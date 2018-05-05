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Вода пошла на убыль: на Жигулевской ГЭС снижают объемы сбросов
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Вода пошла на убыль: на Жигулевской ГЭС снижают объемы сбросов 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жигулевская гидроэлектростанция снизила расходы воды с 27000 м/с до 24000 м/с. Но от этого масштабность процесса не стала меньше. Посмотрите сами на видео наших читателей.
ГЭС уменьшает сбросы
В дальнейшем объем пропускаемой воды каждый день будет уменьшаться на 1000 м³/с и к 12 мая достигнет 13000 м³/с. Такой режим работы станции связан с завершением пика половодья. Кроме того, необходимо создать благоприятные условия для нереста рыбы в Волго-Ахтубинской пойме, — пояснили на Жигулевском гидроузле.
Открытие водосливной плотины Жигулевской ГЭС состоялось 15 апреля. Мы снимали процесс в режиме онлайн.
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