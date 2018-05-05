12 лучших приложений для обработки фото

Обработка фотографий — дело привычное и чаще всего даже обязательное. Любому, даже непрофессиональному, фотографу-любителю всегда найдется, что улучшить в цвете или фокусе. А ведь еще возникает необходимость добавить надпись, сделать коллаж, сместить смысловой или стилистический центр — в общем, без специальных приложений не обойтись, встроенных фильтров камеры смартфона явно недостаточно. Приводим 12 лучших из возможных и совершенно бесплатных — с помощью этих приложений можно без труда получить отличные снимки, коллажи или даже ролики высокого качества — и настоящее удовольствие от работы с ними.

Prisma

Это приложение сразу после своего появления обрело миллионы восторженных почитателей — кажется, только ленивый не попробовал накладывать фильтры на свои селфи. Сейчас все несколько успокоились, но приложение ничуть не утратило своих достоинств: фильтры позволяют увидеть любой кадр в разнообразной стилистике от известных художников, порой приводя к действительно очень интересным результатам.

VSCOCam

Одно из самых популярных на сегодняшний день приложений для бесплатной обработки фотографий на смартфонах. Поставленная разработчиками планка вот уже года два является непревзойденным стандартом мобильной фотографии, который пока не удается улучшить никому. Перед установкой можно почитать детальную инструкцию по использованию «апки», но интерфейс и без того очень удобен и интуитивно понятен. Фотографии преображаются быстро и очень легко — и это совершенно не требует от пользователя лишних телодвижений или даже размышлений.

Snapseed

Приложение, как и предыдущее, — на английском языке. В этом популярном фоторедакторе — множество возможностей по работе с фото. Огромное количество фильтров и возможностей применения визуальных эффектов, корректировка фокуса в любой точке снимка, изменение настроек резкости и цветопередачи. Особенно интересно поиграть с фильтрами, придающими кадру некую «атмосферность», — даже вполне проходные картинки начинают выглядеть таинственно и драматично.

PixIr Express

Приложение, в котором разработчик изначально установил невозможность платных компонентов в отличие от большинства известных фоторедакторов. Очень приятный интерфейс и дизайн, весь функционал удобно поделен по категориям. Огромное количество рамок, фильтров и прочих занятных функций: фотографию можно сделать винтажной, добавить всевозможные надписи и рисунки, добавлять или убирать световые эффекты — в общем, творить в полный рост и от души.

Adobe Photoshop Express

Это приложение просто нельзя было не включить в данный обзор. Оно ничем не примечательно по сравнению с десктопной полноценной версией, в придачу половина функций — платные. Но некоторым людям, привыкшим обрабатывать снимки именно в этой условно универсальной программе, иногда бывает важно иметь ее под рукой. Особенно важно в свете необходимости быстрой и относительно несложной обработки фотографий в формате RAW.

Rookie

Приложение, которое просто очень удобно и понятно даже тем, кто не понимает тонкостей настроек резкости или глубины, не хочет вникать в них — но желает получать на выходе действительно хорошие кадры. В стандартном пакете, который можно апгрейдить до премиум-уровня за небольшие деньги, — семь десятков фильтров, полторы сотни стикеров и рамок. Встроенные спецэффекты масок позволяют адаптировать кадры практически под любой жанр, будь то портрет или городской пейзаж, макросъемка или создание сложного коллажа с надписями. Из приложения можно напрямую отправлять получившиеся фотографии в соцсети или сохранять в галерею.

Pho.to Lab Это приложение для тех, кому мало просто иметь возможность обработать фотографию, а хочется еще и проявить некий уровень креативности: разместить свое лицо на обложке известного журнала, создать портрет друга в образе средневекового рыцаря на странице старинной книги. В коллекции — около восьми сотен фотошаблонов, каждый из которых довольно прост в использовании и интересен по результатам монтажа. Важно — время, потраченное на развлечение с трансформацией изображений, улетает просто незаметно, особенно если пробовать «играть» впервые.

Phonto

Это приложение, одинаково актуальное для обработки фотографий и для работы со шрифтами — порой возникает необходимость совместить одно с другим. Кроме установленных по умолчанию более чем 400 шрифтов можно подгружать множество других. Реализация приложения очень проста: по фотографии достаточно лишь кликнуть, чтобы получить возможность разместить любой текст. Дальше с ним можно делать все, чего пожелает душа, — менять шрифты, цвета и прозрачность, двигать куда угодно, менять выравнивание по краям или центру — и, конечно же, применять любой из множества фильтров.

Moldiv

Приложение на русском языке с подробным ознакомительным роликом, который можно посмотреть перед началом использования. Довольно обширный выбор опций, позволяющих работать с редактором нескольких фотографий одновременно, возможность выбора и смены фона, формы снимка, создания разнообразных коллажей по заданным шаблонам или в свободном режиме. Можно добавлять надписи и наклейки — в общем, добротно и полезно для большинства пользователей, которые не желают мириться с посредственным качеством своих снимков.

Photo Grid

Это приложение интересно тем, что позволяет создавать довольно любопытные 3D-открытки, коллажи и целые видеорассказы. Это возможно благодаря совмещению ваших любимых фотографий или их частей в любом количестве и излюбленной музыки. В программе встроена возможность использовать несколько тысяч схем размещения и наклеек со стикерами, так что выбрать уж точно найдется из чего. Живые фильтры, эффекты размытия и мозаики, ретушь — в общем, улучшать снимки можно за считанные секунды или же долго и кропотливо трудиться над созданием настоящих роликов.

Pic Jointer

Непритязательное, простое и быстрое приложение для тех, кого не интересует огромный набор опций. Главное, что оно позволяет делать, — неплохо редактировать снимки, улучшая качество и разрешая использовать самые популярные приемы обработки. Можно создавать коллажи, добавлять надписи и стикеры — интерфейс понятен даже детям.

MultiExpo

Приложение по-своему уникально. В нем есть возможность работать с такими тонкими настройками, как выдержка — и ее можно использовать многократно на одном и том же кадре для получения эффекта мультиэкспозиции. В результате вы увидите качество, близкое по уровню к профессиональному, особенно если сперва немного потренироваться и обладать некоторыми познаниями в композиции и теории цвета и перспективы, чтобы знать, что с чем лучше всего сочетать для полноты эффекта. Огромное количество фильтров и вариантов настроек инструментов.