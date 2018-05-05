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В Усолье-Сибирском девушка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картофель
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В Усолье-Сибирском девушка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картофель 

Хот 23 минуты назад
Фото: Хот
Полиция снова напоминает держателям
банковских карт основные правила безопасности: никогда и никому не  разглашать пин-код и цифры с обратной стороны карты, немедленно
блокировать ее при подозрении на мошенничество.
В дежурную часть Межмуниципального отдела
МВД России «Усольский» обратилась жительница Тельмы с заявлением о том,
что у нее с банковской карты похищены денежные средства.
23-летняя женщина стала жертвой довольно
простой схемы обмана. Она разместила объявление о продаже картофеля на  крупном Интернет-сайте. Выручка от сделки должна была составить примерно
две с половиной тысячи рублей. Потерпевшей позвонил мужчина, который
сказал, что готов приобрести картофель, и для осуществления перевода ему  необходим номер банковской карты.
Однако злоумышленник потом сообщил, что  не может перечислить деньги, и молодой женщине надо пройти к банкомату.
Что она и сделала. Женщина выполнила все инструкции афериста, диктовала
ему пароли, которые приходили в банковских СМС.
В результате с карты потерпевшей украдены 14 тысяч рублей.
В настоящее время по факту мошенничества сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Полиция напоминает пользователям
интернета, что в поисках жертвы мошенники активно изучают размещённые в  виртуальном пространстве объявления о купле-продаже товаров и услуг.
Вступая в переговоры, преступники легко устанавливают степень
осведомлённости пользователя в механизмах совершения безналичных сделок.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо никогда не забывать,
что для перевода (получения) денежных средств требуется только номер
банковской карты, расположенный на лицевой стороне, и наименование
финансового учреждения. Если покупатель или продавец требует
дополнительные данные, то вы имеете дело с мошенниками, прекращайте
общение и не дайте себя обмануть.
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