В Усолье-Сибирском девушка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картофель

Полиция снова напоминает держателям

банковских карт основные правила безопасности: никогда и никому не разглашать пин-код и цифры с обратной стороны карты, немедленно

блокировать ее при подозрении на мошенничество.

В дежурную часть Межмуниципального отдела

МВД России «Усольский» обратилась жительница Тельмы с заявлением о том,

что у нее с банковской карты похищены денежные средства.

23-летняя женщина стала жертвой довольно

простой схемы обмана. Она разместила объявление о продаже картофеля на крупном Интернет-сайте. Выручка от сделки должна была составить примерно

две с половиной тысячи рублей. Потерпевшей позвонил мужчина, который

сказал, что готов приобрести картофель, и для осуществления перевода ему необходим номер банковской карты.

Однако злоумышленник потом сообщил, что не может перечислить деньги, и молодой женщине надо пройти к банкомату.

Что она и сделала. Женщина выполнила все инструкции афериста, диктовала

ему пароли, которые приходили в банковских СМС.

В результате с карты потерпевшей украдены 14 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Полиция напоминает пользователям

интернета, что в поисках жертвы мошенники активно изучают размещённые в виртуальном пространстве объявления о купле-продаже товаров и услуг.

Вступая в переговоры, преступники легко устанавливают степень

осведомлённости пользователя в механизмах совершения безналичных сделок.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо никогда не забывать,

что для перевода (получения) денежных средств требуется только номер

банковской карты, расположенный на лицевой стороне, и наименование

финансового учреждения. Если покупатель или продавец требует

дополнительные данные, то вы имеете дело с мошенниками, прекращайте

общение и не дайте себя обмануть.