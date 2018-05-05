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Рустэм Хамитов проинспектировал Миякинский район
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Рустэм Хамитов проинспектировал Миякинский район 

ufa1.ru 13 минут назад
Фото: ufa1.ru
5 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов отправился в рабочую поездку в Миякинский район, где узнал о том, как идет посевная кампания, посетил школу и садик.
В первую очередь руководитель региона пообщался с аграриями, поинтересовался готовностью техники, обеспеченностью кадрами, обсудил с руководством агропредприятий перспективы развития, в том числе в животноводческом направлении.
В райцентре Киргиз-Мияки Рустэм Хамитов посетил среднюю школу № 2, построенную в 1970-е годы. Здесь в два года (с 2015 по 2017) шел капитальный ремонт, который провели за счёт средств республиканского бюджета.
— Молодцы! Нормально всё сделали, — сказал глава Башкирии, оценивая качество выполненного капремонта. — Это пример того, как за сравнительно небольшие деньги получить хорошую школу.
В новом строящемся микрорайоне села Киргиз-Мияки Рустэм Хамитов осмотрел детский сад № 5, который начал работу в 2015 году.
— Нормальный, хороший детский сад. Главное, что вы довольны, — сказал руководитель республики.
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