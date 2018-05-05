Рустэм Хамитов проинспектировал Миякинский район

5 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов отправился в рабочую поездку в Миякинский район, где узнал о том, как идет посевная кампания, посетил школу и садик.

В первую очередь руководитель региона пообщался с аграриями, поинтересовался готовностью техники, обеспеченностью кадрами, обсудил с руководством агропредприятий перспективы развития, в том числе в животноводческом направлении.

В райцентре Киргиз-Мияки Рустэм Хамитов посетил среднюю школу № 2, построенную в 1970-е годы. Здесь в два года (с 2015 по 2017) шел капитальный ремонт, который провели за счёт средств республиканского бюджета.

— Молодцы! Нормально всё сделали, — сказал глава Башкирии, оценивая качество выполненного капремонта. — Это пример того, как за сравнительно небольшие деньги получить хорошую школу.

В новом строящемся микрорайоне села Киргиз-Мияки Рустэм Хамитов осмотрел детский сад № 5, который начал работу в 2015 году.

— Нормальный, хороший детский сад. Главное, что вы довольны, — сказал руководитель республики.