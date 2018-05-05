Торжественное собрание по случаю 120-летия Пекинского университета

Пекин, 4 мая / Синьхуа / — Торжественное собрание по случаю 120-летней годовщины основания Пекинского университета состоялось сегодня в университетском Дворце спорта им. Кху Тек Пуата. 1000 студентов и преподавателей собрались вместе, чтобы отметить юбилей альма-матер. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Торжественное собрание по случаю 120-летней годовщины основания Пекинского университета состоялось сегодня в университетском Дворце спорта им. Кху Тек Пуата. 1000 студентов и преподавателей собрались вместе, чтобы отметить юбилей альма-матер. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Торжественное собрание по случаю 120-летней годовщины основания Пекинского университета состоялось сегодня в университетском Дворце спорта им. Кху Тек Пуата. 1000 студентов и преподавателей собрались вместе, чтобы отметить юбилей альма-матер. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Торжественное собрание по случаю 120-летней годовщины основания Пекинского университета состоялось сегодня в университетском Дворце спорта им. Кху Тек Пуата. 1000 студентов и преподавателей собрались вместе, чтобы отметить юбилей альма-матер. Фотографии Синьхуа