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Новая жизнь старой железной дороги
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Новая жизнь старой железной дороги 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
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