Новая жизнь старой железной дороги 

Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.
Синьян /пров. Хэнань/, 4 мая /Синьхуа/ — С мая 2016 года администрация ландшафтного парка «Цзигуншань» в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ начала реконструкцию заброшенного участка железной дороги Лугоуцяо — Ханькоу.
По окончании восстановительных работ по парку был пущен туристический поезд старого образца.