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Журналистов Кубани с профессиональным праздником поздравил глава региона
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Журналистов Кубани с профессиональным праздником поздравил глава региона 

АиФ — Юг 30 минут назад
Фото: АиФ – Юг
«Мы по праву гордимся богатой историей региональных СМИ, талантливыми публицистами, корреспондентами, редакторами, которые каждый день трудятся в редакциях по всей Кубани. Настоящие мастера своего дела, вы вносите существенный вклад в развитие лучших традиций кубанской журналистики. В ваших репортажах, новостях, сюжетах и телепрограммах, как в зеркале, отражается вся наша жизнь, дух эпохи, настроения жителей края», — не пожалел добрых слов акулам пера губернатор.
Вениамин Кондратьев также добавил, что кубанские журналисты — неравнодушные люди, искренне переживающие за родной край.
«Вы ближе всех к своим землякам, знаете их проблемы, помогаете выстраивать конструктивный диалог между обществом и властью. Спасибо за ваш профессионализм», — резюмировал Вениамин Кондратьев, пожелав представителям СМИ творческих успехов, а также благодарных читателей, зрителей и слушателей.
Сегодня в регионе зарегистрировано 747 средств массовой информации. Также на территории Краснодарского края располагаются 188 редакций электронных периодических изданий. В этом году кубанской журналистике исполняется 155 лет, сообщает администрация Краснодарского края.
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