Журналистов Кубани с профессиональным праздником поздравил глава региона

«Мы по праву гордимся богатой историей региональных СМИ, талантливыми публицистами, корреспондентами, редакторами, которые каждый день трудятся в редакциях по всей Кубани. Настоящие мастера своего дела, вы вносите существенный вклад в развитие лучших традиций кубанской журналистики. В ваших репортажах, новостях, сюжетах и телепрограммах, как в зеркале, отражается вся наша жизнь, дух эпохи, настроения жителей края», — не пожалел добрых слов акулам пера губернатор.

Вениамин Кондратьев также добавил, что кубанские журналисты — неравнодушные люди, искренне переживающие за родной край.

«Вы ближе всех к своим землякам, знаете их проблемы, помогаете выстраивать конструктивный диалог между обществом и властью. Спасибо за ваш профессионализм», — резюмировал Вениамин Кондратьев, пожелав представителям СМИ творческих успехов, а также благодарных читателей, зрителей и слушателей.