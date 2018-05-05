Губернатор Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником

Краснодар . 5 мая — Новая Кубань. Сегодня утром с профессиональным праздником кубанских журналистов поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев . Поздравление по традиции было опубликовано в микроблоге руководителя региона: «Профессиональный праздник у кубанских акул пера и микрофона, звезд телеэкрана, голосов радиоэфира. У всех представителей непростой, но очень интересной и важной профессии — журналистики. Пусть ваша работа будет честной, моральные устои — непоколебимыми, а гонорар — достойным».

По данным Департамента информационной политики Краснодарского края, сейчас на территории Кубани зарегистрировано 747 СМИ, среди которых 282 газеты, 132 журнала, 86 телеканалов, 196 радиоканалов и 2 информационных агентства.