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Губернатор Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником
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Губернатор Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником 

Новая Кубань 23 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. Сегодня утром с профессиональным праздником кубанских журналистов поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поздравление по традиции было опубликовано в микроблоге руководителя региона: «Профессиональный праздник у кубанских акул пера и микрофона, звезд телеэкрана, голосов радиоэфира. У всех представителей непростой, но очень интересной и важной профессии — журналистики. Пусть ваша работа будет честной, моральные устои — непоколебимыми, а гонорар — достойным».
По данным Департамента информационной политики Краснодарского края, сейчас на территории Кубани зарегистрировано 747 СМИ, среди которых 282 газеты, 132 журнала, 86 телеканалов, 196 радиоканалов и 2 информационных агентства.
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