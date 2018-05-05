В Омске отремонтировали чашу Вечного огня в Парке Победы

Мэрия сообщает, что на мемориальном комплексе «Вечный огонь в память об омичах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны» в парке имени 30-летия Победы подрядной организацией выполнены работы по косметическому ремонту чаши звезды «Вечный огонь».

В департаменте городского хозяйства администрации Омска напомнили, что трещины в гранитных плитах чаши были вызваны разрушением герметика и цементобетона с последующим образованием свободного пространства. За счет этого под действием дополнительных внешних факторов произошел разлом гранитной плиты. Специалисты привели мемориальный объект в достойный вид, как и планировалось, к 9 мая.

В профильном департаменте также отметили, что на территории парка Победы, который станет одной из главных площадок праздника, выполнен значительный объем работ по благоустройству. Капитальный ремонт «Вечного огня», как обещают в мэрии, состоится после проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы.