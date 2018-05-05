История гения: Айвен Сазеренд — отец компьютерной графики

Дисплей — это окно в виртуальный мир. Сложно заставить его выглядеть по-настоящему, пахнуть, звучать и давать себя почувствовать.

Айвен Сазерленд

В том, как он завораживающе рисовал электрическим грифелем на выпуклом экране геометрические формы и легкими движениями на пульте заставлял их танцевать, определенно было что-то волшебное. С этой системой были возможны даже вращения в трехмерной плоскости. Но ведь в начале шестидесятых годов компьютеры не позволяли сделать ничего подобного!

У Сазерленда можно научиться не бояться реальности: вдохновленный своими товарищами, которые играли в Spacewar на гигантском компьютере TX2, он увидел большой потенциал компьютерной графики в реальном времени и фактически произвел революцию в программировании, а также заложил основы для графических интерфейсов пользователя. Ясно и то, что уже в конце 60-х он изобрел и первую действующую систему дополненной реальности. Каково это — опережать свое время на 50 лет? Родился 16 мая 1938, Хейстингс, Небраска, США

Успешный студент с «оригинальной» орфографией и «неразборчивым» почерком

1959 Бакалавр электрической инженерии от Института технологий Карнеги

1962 Докторская диссертация по Sketchpad — первой графической программе и первому графическому интерфейсу GUI в Массачусетском технологическом институте. Научным руководителем был пионер информатики Клод Шеннон

1963 Присвоение степени доктора наук в электротехнической инженерии и информатике от Массачусетского технологического института

1968 Разработка первой системы виртуальной и дополненной реальности The Sword of Damocles («Дамоклов меч») — со стереонаушниками!

1968 Основание Evans&Sutherland: производство 3D-оборудования и авиационных тренажеров

1974 Основание Института информатики при Калифорнийском технологическом институте

1988 Turing Award за выдающийся вклад в графическую обработку данных Когда в интервью Сазерленда спросили: «Как вы смогли создать первую программу интерактивной графики, первый непроцедурный язык программирования, первую объектно-ориентированную программную систему за один год?», он ответил: «Ну, я же не знал, что это трудно». Так мог сказать только тот, кто вырос в золотой век компьютеров. Редкий момент, когда потенциал технологии, признаваемый лишь некоторыми специалистами, переоценивается, а затем в гигантских масштабах расширяется благодаря гениальной переоценке самого себя. Поэтому сегодня Айвен Сазерленд считается отцом компьютерной графики.

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