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В Уфе из-за ремонта проезжей части отменили троллейбус
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В Уфе из-за ремонта проезжей части отменили троллейбус 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе из-за ремонта улицы Космонавтов временно приостановили движение троллейбуса № 4. Дорожники также стали причиной изменения маршрута троллейбусов № 1, 13 и 22. Мера, пообещали в городской администрации, будет временной, уже в понедельник, 7 мая, электротранспорт вновь выйдет на линию.
— В настоящее время на участке от улицы Комарова до улицы Первомайской завершены работы по фрезерованию старого дорожного полотна и обустроены технические полосы. Началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — сообщают в пресс-службе мэрии.
Ремонт на улице Космонавтов начали 19 апреля в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году по этому проекту отремонтировали 30 объектов — это около 80 километров улично-дорожной сети. В этом году планируется развернуть ремонт на 52 участках дорог.
В администрации приносят извинения за временные неудобства.
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