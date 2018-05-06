В Уфе из-за ремонта проезжей части отменили троллейбус

Уфе из-за ремонта улицы Космонавтов временно приостановили движение троллейбуса № 4. Дорожники также стали причиной изменения маршрута троллейбусов № 1, 13 и 22. Мера, пообещали в городской администрации, будет временной, уже в понедельник, 7 мая, электротранспорт вновь выйдет на линию.

— В настоящее время на участке от улицы Комарова до улицы Первомайской завершены работы по фрезерованию старого дорожного полотна и обустроены технические полосы. Началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — сообщают в пресс-службе мэрии.

Ремонт на улице Космонавтов начали 19 апреля в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году по этому проекту отремонтировали 30 объектов — это около 80 километров улично-дорожной сети. В этом году планируется развернуть ремонт на 52 участках дорог.

В администрации приносят извинения за временные неудобства.