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Американский прокурор допросил Вексельберга
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Американский прокурор допросил Вексельберга 

News.ru 41 минуту назад
Российского миллиардера Виктора Вексельберга попытались допросить в аэропорту Нью-Йорка по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.
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