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В Аомэне прошла церемония поднятия государственного флага КНР в честь Дня молодежи
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В Аомэне прошла церемония поднятия государственного флага КНР в честь Дня молодежи 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя
Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя
Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя
Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя
Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя
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