В Аомэне прошла церемония поднятия государственного флага КНР в честь Дня молодежи

Аомэнь, 4 мая / Синьхуа / — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР , в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя

Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя

Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя

Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя

Аомэнь, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 99-летней годовщины Движения 4 мая и Дня молодежи сегодня на площади Сиваньху в САР Аомэнь состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага КНР, в которой приняли участие представители местных академических кругов. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньцзя