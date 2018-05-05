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Перед Днем Победы в Челябинске заработает кинотеатр под открытым небом
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Перед Днем Победы в Челябинске заработает кинотеатр под открытым небом 

Хорошие новости 43 минуты назад
Фото: Хорошие новости
В микрорайоне «Парковый» перед Днем победы откроют кинотеатр под открытым небом. Уличный кинозал заработает на улице Александра Шмакова, д. 10. Первый сеанс назначили на 8 мая: в предпраздничный день покажут военный фильм «Небесный тихоход». На бесплатный просмотр на свежем воздухе приглашают всех желающих.
— Это история о том, как три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. Однако служба познакомила их с летчицами женской эскадрильи, и друзья один за другими начали сдавать свои позиции, — анонсируют организаторы.
Для зрителей подготовят 100 сидячих мест, на которые, разумеется, в первую очередь усадят людей старшего поколения. Молодежи на всякий случай предлагают захватить свои стульчики или пледы. Территорию обработают от клещей. Однако организаторы предупреждают, что из-за погоды возможны изменения.
Показ начнется 8 мая в 20:30 по адресу ул. Александра Шмакова, д. 10.
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