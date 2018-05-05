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Интернет-страницы с инструкцией по изготовлению оружия найдены прокуратурой Арсеньева
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Интернет-страницы с инструкцией по изготовлению оружия найдены прокуратурой Арсеньева 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
В Арсеньеве органами прокуратуры края выявлены интернет-страницы, содержащие запрещенную информацию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой пресс-службу городского ведомства.
На просторах сети Интернет была найдена информация о кустарном способе изготовления оружия, а именно, приводились примеры и технологии изготовления. С помощью инструкции можно было собрать в домашних условиях пневматику калибра 4,5 мм.
Информация на сайте позволяла не только изготавливать, но и применять самодельное оружие, что является нарушением требований действующего законодательства.
Прокурором города направлено в суд заявление о том, что информация на интернет-страницах запрещенная и должна быть заблокировна. Решением суда поданный иск удовлетворен.
В настоящее время прокуратурой города продолжается работа по осуществлению надзора за распространением информации.
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