Интернет-страницы с инструкцией по изготовлению оружия найдены прокуратурой Арсеньева

Арсеньеве органами прокуратуры края выявлены интернет-страницы, содержащие запрещенную информацию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой пресс-службу городского ведомства.

На просторах сети Интернет была найдена информация о кустарном способе изготовления оружия, а именно, приводились примеры и технологии изготовления. С помощью инструкции можно было собрать в домашних условиях пневматику калибра 4,5 мм.

Информация на сайте позволяла не только изготавливать, но и применять самодельное оружие, что является нарушением требований действующего законодательства.

Прокурором города направлено в суд заявление о том, что информация на интернет-страницах запрещенная и должна быть заблокировна. Решением суда поданный иск удовлетворен.