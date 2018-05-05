Будущее России с беспилотниками и электрокарами 

Стратегия развития российской автопромышленности до 2025 года, может, и неплоха, но правительство явно открыло не все карты. Примерно так на документ отреагировало большинство автоэкспертов.
Одна из главных целей — сделать так, чтобы отечественный автопром покрывал не 60%, а 90% внутреннего спроса. Пусть в расчет берутся не только отечественные марки, но и все машины, производство которых локализовано в России, на рывок до 90% власти выделили всего семь лет.
Идея создать условия для почти полного замещения импортных авто может быть частью некого плана, о смысле которого остается только догадываться. Вот что говорит заместитель главного редактора портала «Авто Mail.ru» Юрий Урюков:
Юрий Урюков заместитель главного редактора портала «Авто Mail.ru» «В принципе, на долю импорта приходится очень небольшой процент, в основном это нишевые модели, которые, так или иначе, невыгодно производить в России, потому что предполагать, что »АвтоВАЗ», ГАЗ и другие российские заводы вдруг внезапно займут 80-90% российского рынка, это по меньшей мере авантюрно. Возможно, наверное, только при условии, когда рынок у нас полностью закроется от влияния импортных компаний, а я надеюсь, во всяком случае, что этого не случится».
Впрочем, эксперты указывают, что если и ставить амбициозные цели, то лучше прямо сейчас. После почти четырех лет спада продаж в отрасли наметился рост, и в ближайшие годы он будет продолжаться.
По оценке Mitsubishi, в ближайшие пару лет продажи могут вырасти на 20%. Чтобы удовлетворить спрос, правительство планирует увеличить локализацию иномарок. Другая задача — нарастить экспорт.
За минувший год за рубеж продали около 6% произведенных в России автомобилей. К 2025 году эта цифра должна вырасти вдвое. Расширить рынки сбыта сложно, но можно, считает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
Дмитрий Чумаков генеральный директор Vector Market Research «Качество самого автомобиля, который производится в России, является абсолютно конкурентоспособным, и в общем-то заводы многих, в том числе зарубежных производителей в России, зачастую являются более технологичными и более современными, чем многие заводы, расположенные за пределами России. С точки зрения продукции потенциал есть. В том случае, если по себестоимости мы сможем выйти на хорошее предложение, то, конечно, этот продукт будет востребован и автомобиль можно будет продавать и в Европе, и в странах Азии, и в странах СНГ и так далее. Рынок экспорта достаточно большой».
Немалая часть стратегии посвящена инновациям. В частности, предлагается создавать беспилотный транспорт и инфраструктуру под него, а также развивать все, что связано с электрокарами. Задача — не отставать от общемировых показателей. Правда, если в развитых странах на электрокарах ездит чуть менее 1,5% населения, то в России речь идет о тысячных долях процента.