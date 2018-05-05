Будущее России с беспилотниками и электрокарами

Стратегия развития российской автопромышленности до 2025 года, может, и неплоха, но правительство явно открыло не все карты. Примерно так на документ отреагировало большинство автоэкспертов.

Одна из главных целей — сделать так, чтобы отечественный автопром покрывал не 60%, а 90% внутреннего спроса. Пусть в расчет берутся не только отечественные марки, но и все машины, производство которых локализовано в России , на рывок до 90% власти выделили всего семь лет.

Идея создать условия для почти полного замещения импортных авто может быть частью некого плана, о смысле которого остается только догадываться. Вот что говорит заместитель главного редактора портала «Авто Mail.ru» Юрий Урюков:

Юрий Урюков заместитель главного редактора портала «Авто Mail.ru» «В принципе, на долю импорта приходится очень небольшой процент, в основном это нишевые модели, которые, так или иначе, невыгодно производить в России, потому что предполагать, что »АвтоВАЗ» , ГАЗ и другие российские заводы вдруг внезапно займут 80-90% российского рынка, это по меньшей мере авантюрно. Возможно, наверное, только при условии, когда рынок у нас полностью закроется от влияния импортных компаний, а я надеюсь, во всяком случае, что этого не случится».

Впрочем, эксперты указывают, что если и ставить амбициозные цели, то лучше прямо сейчас. После почти четырех лет спада продаж в отрасли наметился рост, и в ближайшие годы он будет продолжаться.

По оценке Mitsubishi, в ближайшие пару лет продажи могут вырасти на 20%. Чтобы удовлетворить спрос, правительство планирует увеличить локализацию иномарок. Другая задача — нарастить экспорт.

За минувший год за рубеж продали около 6% произведенных в России автомобилей. К 2025 году эта цифра должна вырасти вдвое. Расширить рынки сбыта сложно, но можно, считает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Дмитрий Чумаков генеральный директор Vector Market Research «Качество самого автомобиля, который производится в России, является абсолютно конкурентоспособным, и в общем-то заводы многих, в том числе зарубежных производителей в России, зачастую являются более технологичными и более современными, чем многие заводы, расположенные за пределами России. С точки зрения продукции потенциал есть. В том случае, если по себестоимости мы сможем выйти на хорошее предложение, то, конечно, этот продукт будет востребован и автомобиль можно будет продавать и в Европе, и в странах Азии, и в странах СНГ и так далее. Рынок экспорта достаточно большой».

Немалая часть стратегии посвящена инновациям. В частности, предлагается создавать беспилотный транспорт и инфраструктуру под него, а также развивать все, что связано с электрокарами. Задача — не отставать от общемировых показателей. Правда, если в развитых странах на электрокарах ездит чуть менее 1,5% населения, то в России речь идет о тысячных долях процента.