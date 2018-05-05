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Снаряд, найденный тюменскими дачниками, может оказаться эхом войны или наследием крестьянского восстания
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Снаряд, найденный тюменскими дачниками, может оказаться эхом войны или наследием крестьянского восстания 

72.ru 50 минут назад
Фото: 72.ru
Специалисты предположили кому мог принадлежать боевой снаряд, найденный недавно тюменскими дачниками. В минувший четверг, 3 мая, его случайно выкопали на одном из участков на улице Сосновой в СНТ «Березняки». Саперы, выезжавшие на место происшествия, изучили находку дачников и пришли к выводу, что она уже не является взрывоопасной.
— Этот боевой снаряд мог остаться со времён Гражданской войны, когда красноармейцы шли по двум направлениям — Ирбитскому и Салаирскому трактам. Также эта находка, как и предыдущая, обнаруженная на улице Смоленской, может оказаться наследием крестьянского восстания. Нужно знать возраст снаряда, чтобы более точно определить, кому он принадлежал, — рассказал 72. ru Александр Петрушин, писатель, историк, краевед, полковник ФСБ в отставке.
Снаряд, найденный в прошлом году на улице Смоленской в Тюмени, специалисты передали в музей Ишима.
— Эта находка может датироваться 1921 годом, когда было Западно-Сибирское крестьянское восстание. Большевики были готовы отступить, освободив наш город, и ехать в Екатеринбург. Свои запасы они складировали близко к железной дороге. Часть боевых снарядов не успели забрать при отступлении. Именно их и нашли тюменцы почти 100 лет спустя, — пояснил Александр Петрушин.
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