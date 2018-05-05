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«Не жЭнщина, а пЭрсик)))»: Елену Летучую сравнили с Ким Кардашьян
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«Не жЭнщина, а пЭрсик)))»: Елену Летучую сравнили с Ким Кардашьян 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Популярная телеведущая Елена Летучая отправилась с мужем на остров Маврикий, откуда с завидной регулярностью публикует фотографии в своем Instagram. Один из последних снимков вызвал небывалый ажиотаж среди подписчиков знаменитости — Елена позирует возле бассейна в красном бикини и демонстрирует… аппетитный персик: «У кого из знаменитостей такая?».
«Вау вот это красивое фото, очень оригинальное», «Леночка, вы сама пэрсик 🍑», «Не жЭнщина, а пЭрсик)))», «Нету равных!)))) Персиковой попки ни у кого нет!))))», «Апельсиновую корку прикрыть персиком: отличный способ борьбы с целлюлитом;)», «Такое фото только у Вас😉а такая попа только у Ким Кардашьян» — написали подписчики. Многие вспомнили, что подобные кадры появлялись у Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Анфисы Чеховой, Леди Гаги, Ники Минаж и других знаменитостей.
А вам понравилась такая идея для фото?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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