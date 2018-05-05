«Не жЭнщина, а пЭрсик)))»: Елену Летучую сравнили с Ким Кардашьян

Популярная телеведущая Елена Летучая отправилась с мужем на остров Маврикий , откуда с завидной регулярностью публикует фотографии в своем Instagram. Один из последних снимков вызвал небывалый ажиотаж среди подписчиков знаменитости — Елена позирует возле бассейна в красном бикини и демонстрирует… аппетитный персик: «У кого из знаменитостей такая?».

«Вау вот это красивое фото, очень оригинальное», «Леночка, вы сама пэрсик 🍑», «Не жЭнщина, а пЭрсик)))», «Нету равных!)))) Персиковой попки ни у кого нет!))))», «Апельсиновую корку прикрыть персиком: отличный способ борьбы с целлюлитом;)», «Такое фото только у Вас😉а такая попа только у Ким Кардашьян » — написали подписчики. Многие вспомнили, что подобные кадры появлялись у Дженнифер Лопес , Ким Кардашьян, Анфисы Чеховой , Леди Гаги, Ники Минаж и других знаменитостей.

А вам понравилась такая идея для фото?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram