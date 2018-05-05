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Трампу предложили дать право отступать от санкций за российское оружие
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Россиянам придумали новый налог

Трампу предложили дать право отступать от санкций за российское оружие 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Администрация Дональда Трампа сможет снимать санкции за покупки российских вооружений для ряда стран по «специальному правилу». Такое положение содержится в проекте военного бюджета США на 2019 год, сообщает РБК со ссылкой на данные The Hill.
Законодателям предлагается одобрить «специальное правило» на этот счет. Его суть в том, что если союзник США решит отказаться от дальнейших закупок российского вооружения, то он не будет подвергнут санкционным ограничениям за контракты по обслуживанию ранее приобретенной у России техники.
Кроме того, в проекте содержится разрешение для администрации финансировать проведение военных парадов. При этом запрещается использовать для этих целей оперативные подразделения или технику, если министр обороны посчитает, что такое использование будет мешать их боеготовности.
Законодателям также предлагается временно запретить продажу американской оборонной продукции Турции. Запрет будет действовать до создания отчета с анализом обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой, который должен подготовить Пентагон.
Всего законопроект санкционирует расходы на национальную оборону в объеме $717 млрд В бюджете на 2018 фискальный год на военные нужды было заложено $700 млрд
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