Хрустальный саркофаг для датской королевы Маргрете II был изготовлен чешскими мастерами

ПРАГА , 5 мая. / ТАСС /. Уникальный хрустальный саркофаг для датской королевы Маргрете II, установленный в апреле в соборе города Роскилле, был изготовлен в мастерской чешского стеклодува Зденека Лхотского в местечке Пелехов у города Железны Брод. Как сообщило Czech Radio, датский скульптор Бьёрн Нёргор несколько лет искал специалиста, способного сделать весящее несколько тонн изделие из голубого богемского хрусталя, а также огранить и отполировать его.

Полировка хрустального колосса длилась около двух лет, для чего было выделено специальное помещение. Работы проводил мастер Роберт Гушек. «Мы построили для этого целый новый зал, когда я вошел туда в первый раз, то сказал, что выйду только тогда, когда закончу всю работу», — вспомнил Гушек.

"Внешне саркофаг напоминает батискаф или подводную лодку, в его середине плавают две фигуры — королева и принц Хенрик", — рассказал Лхотский. По его словам, всего в его мастерской было изготовлено шесть частей, которые затем мастера соединили вместе. По мере того, как каждая новая часть выходила из печи, работники волновались все больше и обстановка на рабочих местах становилась все более нервной. Лишь когда вышла последняя шестая часть и стало ясно, что они соответствуют заданным размерам и могут быть соединены вместе, напряжение спало".

"Когда мы сделали первую варку и стекло полилось в форму, мы сначала решили его даже не охлаждать, а уничтожить, поскольку главным, якобы, было увидеть, как оно эту форму заполняет. Были моменты, когда мне казалось, что мы просто сходим с ума", — вспоминал Лхотский. Однако все обошлось.

Мастер также считает произведение лучшим из того, что создавалось в его мастерской.

Хрустальный корпус овальной формы весит более 4 тонн. Первые три части составляют низ саркофага, из трех других собирается верх. Вес каждой части — примерно 750 кг.

Внутри хрусталя отчетливо видны силуэты мужчины и женщины — самой королевы Маргреты II и ее супруга принца Хенрика, умершего в возрасте 83 лет в феврале 2018. Эти силуэты являются лишь символами, поскольку тело королевы будет похоронено под плитами пола Собора святой Бригитты, где на протяжении 7 веков хоронят представителей датской королевской династии, а принц Хенрик завещал, чтобы часть его праха развеяли над морем, а часть похоронили в саду летней резиденции монаршей семьи.

Сама Маргрете II в апреле отпраздновала свое 78-летие. Саркофаг было решено установить на месте заранее на тот случай, если один из хрупких, создававшихся несколько лет элементов будет поврежден во время транспортировки или монтажа, чего так и не произошло.