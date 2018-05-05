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Пассажиры вокзала Новосибирск-Главный спели «Смуглянку» и «Катюшу»
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Пассажиры вокзала Новосибирск-Главный спели «Смуглянку» и «Катюшу» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
5 мая в здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный прошёл песенный флешмоб, приуроченный ко Дню Победы.
В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД пояснили, что более ста пассажиров вокзала исполнили песни «Смуглянка» и «Катюша». Мероприятие началось в 14:00.
Изначально флешмоб планировали провести на привокзальной площади, однако из-за дождя мероприятие перенесли в здание вокзала.
Напомним, что сегодгя военные вышли на Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.
Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.
Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.
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