Бандиты Саитовы, избившие Найема, хотят получить гражданство Украины. Поможем им сесть в тюрьму

Главред «Цензор. Нет» на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о травмах, полученных народным депутатом, и попытках заставить его забрать заявление о нападении.

«Сегодня навещал Мустафу Найема в больнице. Он держится молодцом, всех успокаивает, всех подбадривает, по-мужски. Но на самом деле он получил тяжелые ранения, и состояние его требует ухода и лечения, у него нельзя долго быть. После детального обследования выяснилось, что у Мустафы сразу два перелома, и весьма опасных. Перелом челюсти и перелом гайморовой пазухи. Сотрясение мозга. Почти все время к нему заходят врачи. По разным каналам на семью Мустафы выходят представители чеченской общины и пытаются «отмазать» бандитов, которые его избили.

Ублюдки напали на Мустафу впятером, вот имена троих задержанных:

Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г. р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г. р., Тимербилатов Умолт Русланович 1996 г. р. Четвертый — Саитов Магомед-Амин — сбежал из Украины

Но был, кстати, и пятый пособник негодяев, имя которого, однако, до сих пор неизвестно. Избивали Мустафу в центре Киева у комплекса «Арена-Сити». Охранники «Арены» стояли рядом с Мустафой, смотрели, как пятеро напали на одного, но не вмешались. Мне кажется, что дело чести Нацполиции и МВД — забрать у этих уродов лицензии на охрану, иначе возникает впечатление, что они эту лицензию купили, а не получили.

Это было в 17.40, самый центр Киева, светло, Мустафа кричал, бандиты били его ногами и бросили на асфальт, но никто не пришел на помощь. Впрочем, полиция смогла быстро задержать троих нападавших. Избивали Мустафу братья Саитовы — отпрыски Абубакара Саитова, хозяина группы компаний на Украине. Судя по вседозволенности и мажорскому образу жизни детишек, можно предположить, что деньги они не зарабатывают, а из кого-то выбивают.

Нападавшие били Найема и после того, как узнали, что перед ними народный депутат Украины. Это нападение на государственного служащего. Вместо того чтобы наказать и осудить отмороженных деток, семья Саитовых прилагает усилия и выходит на семью Найема с настойчивыми просьбами забрать заявление. Мустафа, разумеется, никаких уступок бандитам делать не собирается. Двое нападавших особенно заинтересованы замять дело, потому что хотят получить гражданство Украины.

Но Мустафа сказал, что заявление не заберет ни при каких обстоятельствах и будет добиваться справедливости. А мы ему, конечно, поможем. Страшно, что за такие тяжкие увечья бандитам грозит довольно мягкое наказание — в самом жестком случае, самое максимальное, со всеми отягчающими обстоятельствами, — до четырех лет тюрьмы только для тех, кто бил. Вот такой парадокс. Закон стимулирует самооборону граждан. Иначе попытка действовать по закону слишком дорого обойдется для вашего здоровья.

Бандиты, конечно, надеются, что папа их отмажет снова. И бандиты, судя по всему, «работают» с судьями. Сегодня судья Шевченковского суда Татьяна Левицкая отпустила под домашний арест всех бандитов. Отпустила бандитов, напавших на народного депутата Украины, тяжело избивших человека в центре Киева, причем один из бандитов уже сбежал за границу, а остальные отказались давать показания — и вот Левицкая отпустила их домой. На мой взгляд, Левицкая просто помогла бандитам. Ее решение требует проверки контролирующими органами. Надеюсь, что НАЗК и НАБУ найдут возможность проверить, соответствуют ли доходы и расходы Левицкой ее образу жизни и материальному состоянию.

«Цензор. НЕТ» в полном объеме осветит это дело. Если у кого-то есть информация про бандитов или про их пособников во власти, пишите. Есть основания предположить, что это не первый бандитизм Саитовых. Возможно, ранее им удавалось отмазаться. Давайте сделаем негодяев знаменитыми и поможем правосудию, чтобы бандиты пошли в тюрьму на максимально возможный срок. Иначе ошалевшие от безнаказанности бандиты в следующий раз кого-то убьют».

Подробнее о бандите Магомед-Амин Саитове читайте в статье Аргумента Будни киевского «бамонта»: Саитов, Ющенко, Калиновские и прочая дрянь. Записки очевидца еще за 2011 год, где описывается «мажорная» молодость Саитова, избившего депутата Украины Мустафу Найема.