Чья это улица: Бурденюк, Газизуллин, Луценко

Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В преддверии Дня Победы начнём рассказ о героях войны.

Улица Бурденюка

Анатолий Акимович Бурденюк (1922–1941) — уроженец Самарской губернии, в 1938 году поступил в Челябинское военное авиационное училище лётчиков-наблюдателей, в 1940 году окончил его в звании лейтенанта. Практически сразу пришлось переучиваться на коротких курсах для владения новейшим двухмоторным бомбардировщиком ДБ-3Ф. Именно на такой машине 26 июня 1941 года штурман Бурденюк в составе экипажа Николая Гастелло отправился в свой последний вылет.

Подвиг Гастелло, совершённый в первые дни войны, в общих чертах известен практически каждому: советские лётчики направили загоревшуюся машину в колонну вражеской техники. На памятнике, установленном на месте боя, среди фамилий экипажа указан и Бурденюк. Однако в годы Перестройки появилась альтернативная версия: указывалось, что при эксгумации останков погибших лётчиков нашли личные вещи бойцов другого экипажа, а подбитый самолёт Гастелло упал в стороне. К этому добавляли свидетельства местных жителей, которые видели, как из падающего в болото самолёта с парашютом выпрыгнул человек, которого позже взяли в плен. Предполагают, что этим парашютистом мог быть именно Анатолий Бурденюк. У этой версии также немало критиков, неясность обусловлена тем, что основные свидетели боя вскоре погибли, а многие документы были утеряны. Так или иначе, 19-летний Анатолий был посмертно удостоен Ордена Отечественной войны первой степени. Молодой штурман навсегда зачислен в списки состава Челябинского военного авиационного училища, его именем названа главная улица в посёлке Шагол (11-й городок) и школа № 28.

Улица Газизуллина

Ибрагим Галимович Газизуллин (1919-1944) родился в Челябинске, закончил семь классов школы № 58, успел поработать слесарем на ЧТЗ , одновременно учился в авиаклубе, а уже в армии окончил Пермскую военную авиационную школу. В действующую армию попал в 1943 году и сумел проявить себя как отличный пилот и смелый боец. Будучи заместителям командира эскадрильи, старший лейтенант Газизуллин совершил 90 боевых вылетов. Последний раз его самолёт поднялся в воздух 30 апреля 1944 года — в этот день во время возвращения с задания в крылатую машину попал зенитный снаряд, и она взорвалась в воздухе. Звание Героя Советского Союза Ибрагиму Газизуллину присвоили посмертно.

Память героя чтут в школе № 58, где он учился. В 1983 году школьники собрали металлолом, и из этого сырья на Усть-Катавском вагоностроительном заводе построили трамвай, которому присвоили имя Газизуллина. Вагон долго возил пассажиров по маршруту №3, на сегодняшний день списан.

Улица Луценко

Василий Денисович Луценко (1923-1948) родился в Октябрьском районе Челябинской области , кроме девяти классов школы окончил аэроклуб. Был призван в армию в 1940 году, летом 1942 года окончил Чкаловскую военную авиационную школу лётчиков и отправился на фронт. В сентябре 1944 года Луценко получил звание Героя Советского Союза — к этому моменту он был заместителем командира и одновременно штурманом эскадрильи 503-го штурмового авиационного полка (206-я штурмовая авиационная Мелитопольская Краснознамённая дивизия). На счету лётчика было 116 боевых вылетов на Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Он участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году, а в послевоенные годы остался на службе в ВВС.